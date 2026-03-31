IT Data Center Administrator
Vill du arbeta med drift och utveckling av IT-infrastruktur i en global organisation? Emhart Glass söker nu en IT Data Center Administrator till Sundsvall. Rollen är bred och innebär både självständigt arbete och samarbete med kollegor internationellt. Här får du möjlighet att utvecklas i en teknisk roll med stor variation i arbetsuppgifterna.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med Emhart Glass en IT Data Center Administrator. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Emhart Glass.
Hos Emhart Glass erbjuds du en bred och varierad roll där du får vara med och utveckla och drifta IT-miljön tillsammans med erfarna kollegor. Organisationen är platt och präglas av samarbete, kunskapsutbyte och möjlighet att påverka arbetssätt och lösningar. Du får flexibla arbetstider, möjlighet till visst distansarbete samt utbildning vid behov som ger dig goda möjligheter att fortsätta utvecklas i din roll.Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med drift, underhåll och utveckling av företagets datacenter- och servermiljö. Du tillhör infrastrukturområdet där ni ansvarar för att IT-miljön håller hög tillgänglighet, säkerhet och följer interna standarder. Arbetet är varierat och innebär både daglig drift, förbättringsarbete och deltagande i projekt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hantera och utveckla datacenter, virtualiseringsmiljöer och lagringssystem
Arbeta med backup, återställning och disaster recovery
Hantera eskalerade ärenden inom server, lagring och virtualisering
Delta i projekt och samarbeta med globala IT- och INFSEC-funktioner
Säkerställa att IT-miljön följer interna riktlinjer och säkerhetskrav
Hantera servicedeskärenden inom IT-infrastruktur vid behov
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning med inriktning mot datateknik eller systemvetenskap
Har arbetslivserfarenhet från liknade roll sedan tidigare
Har grundläggande kunskaper inom nätverk och IT-miljöer
Har erfarenhet av Windows-miljöer, virtualisering och lagring
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i internationell organisation
Erfarenhet av projektarbete
Erfarenhet av scripting, PowerShell och SQL
Erfarenhet av Microsofts cloudmiljö
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Emhart Glass. Du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du har lätt för att samarbeta med andra när arbetet kräver det. Du har ett analytiskt sätt att tänka och trivs med att felsöka och hitta lösningar på tekniska problem. Vidare är du metodisk i ditt arbetssätt och uppskattar struktur och tydliga processer, vilket är viktigt i en roll där stabil drift och säkerhet är centralt.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Sundsvall
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Stina Vidmark
#Emhart #IT #data
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Sundsvall och Umeå AB
https://www.emhartglass.com/
Emhart Glass Sweden AB
Stina Vidmark stina.vidmark@pn.se
9829039