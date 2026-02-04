IT Compliance Officer
JobBusters AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JobBusters AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Din nya roll
I rollen som IT Compliance Officer får du en central position där du arbetar med att säkerställa efterlevnad av regelverk och standarder inom IT- och informationssäkerhet. Uppdraget passar dig som trivs i en expertroll med stort ansvar och som vill arbeta både strategiskt och operativt i en komplex IT-miljö.
Du kommer att ansvara för att driva och vidareutveckla compliance-arbetet kopplat till bland annat NIS2, IT General Controls (ITGC) och ISO/IEC 27001:2022. Rollen innebär nära samarbete med flera funktioner och intressenter, där du bidrar med struktur, tydlighet och ett pragmatiskt angreppssätt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Designa och förvalta ett integrerat compliance-ramverk
Säkerställa att IT-kontroller är korrekt utformade, implementerade och dokumenterade
Koordinera interna och externa revisioner samt fungera som kontaktpunkt gentemot revisorer
Följa upp avvikelser, åtgärdsplaner och förbättringsåtgärder
Ta fram rapporter, dashboards och beslutsunderlag till ledningsnivå
Företagspresentation
Vår kund är en ledande aktör inom logistik och kommunikation i Norden, med fokus på effektiva transporter, hållbarhet och digitala lösningar som förenklar vardagen för både företag och privatpersoner.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100%
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters
Arbetsmodell: Delvis på distans, med fysisk närvaro flera dagar i veckan
Lön: Enligt överenskommelse
Start: 2026-02-17
Slut: 2026-06-30, med möjlighet till förlängning
I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utifrån kundens önskade kvalifikationer
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Universitetsutbildning eller motsvarande erfarenhet.
Minst 7 års erfarenhet inom informationssäkerhet, IT-risk, IT-revision eller assurance, varav minst 3 år i en ledande compliance- eller assurance-roll.
Djup kompetens inom ISMS, ITGC och kontrollkartläggning samt mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du är strukturerad, kommunikativ, lösningsorienterad och trivs med att samarbeta tätt med olika intressenter.
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan! Vi går igenom ansökningarna löpande. Du behöver inte skriva ett personligt brev utan besvarar i stället urvalsfrågorna i samband med ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7168625-1824781". Arbetsgivare Jobbusters AB
(org.nr 556826-5606), https://www.jobbusters.se
Vasagatan 28 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
JobBusters AB Jobbnummer
9723947