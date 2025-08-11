IT Category Manager - Gig på 6-9 månader
Gigstep AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2025-08-11
Vi söker nu en erfaren IT Category Manager som vill ta sig an ett spännande konsultuppdrag med fokus på strategiska IT-upphandlingar, kontraktshantering och leverantörsstyrning.
Om uppdraget I rollen kommer du ansvara för att driva egna IT-sourcingaktiviteter och hantera kontrakt för koncerngemensamma applikationer, IT-infrastruktur, mjukvara och molntjänster. Du kommer arbeta nära interna intressenter och externa leverantörer för att säkerställa att kontrakten är både strategiskt rätt och följer gällande regelverk.
Exempel på arbetsuppgifter:
Förhandla och hantera kontrakt med stora mjukvaruleverantörer.
Säkerställa att kontrakt stödjer strategiska mål och regelefterlevnad
Optimera leverantörsrelationer och driva leverantörsutveckling
Delta i interna och externa styrningsmöten
Bidra till utvecklingen av sourcingstrategier och teamets arbetssätt
Vi söker dig som har:
Universitetsexamen eller motsvarande
5-10 års erfarenhet av IT-sourcing och upphandling
Dokumenterad framgång i förhandlingar med globala mjukvaruleverantörer, t.ex. Microsoft
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Förmåga att arbeta självständigt, driva projekt och leverera i tid
Ett affärsdrivet mindset och intresse för att skapa långsiktiga lösningar
Praktisk information:
Start: Omgående
Omfattning: 6-9 månader, 50-100%
Plats: Stockholm, med möjlighet till hybridarbete (några dagar/vecka på plats)
Resor: Cirka 30 dagar/år, både inom Sverige och internationellt
Vill du ta nästa steg i din karriär och sätta din prägel på strategiska IT-upphandlingar?
Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-14
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/ Arbetsplats
Gigstep Kontakt
Marie Norén marie.noren@gigstep.se
9452868