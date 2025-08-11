IT Category Manager - Gig på 6-9 månader

Gigstep AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2025-08-11


Vi söker nu en erfaren IT Category Manager som vill ta sig an ett spännande konsultuppdrag med fokus på strategiska IT-upphandlingar, kontraktshantering och leverantörsstyrning.
Om uppdraget I rollen kommer du ansvara för att driva egna IT-sourcingaktiviteter och hantera kontrakt för koncerngemensamma applikationer, IT-infrastruktur, mjukvara och molntjänster. Du kommer arbeta nära interna intressenter och externa leverantörer för att säkerställa att kontrakten är både strategiskt rätt och följer gällande regelverk.
Exempel på arbetsuppgifter:
Förhandla och hantera kontrakt med stora mjukvaruleverantörer.
Säkerställa att kontrakt stödjer strategiska mål och regelefterlevnad

Optimera leverantörsrelationer och driva leverantörsutveckling

Delta i interna och externa styrningsmöten

Bidra till utvecklingen av sourcingstrategier och teamets arbetssätt


Vi söker dig som har:

Universitetsexamen eller motsvarande

5-10 års erfarenhet av IT-sourcing och upphandling

Dokumenterad framgång i förhandlingar med globala mjukvaruleverantörer, t.ex. Microsoft

Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska

Förmåga att arbeta självständigt, driva projekt och leverera i tid

Ett affärsdrivet mindset och intresse för att skapa långsiktiga lösningar


Praktisk information:

Start: Omgående

Omfattning: 6-9 månader, 50-100%

Plats: Stockholm, med möjlighet till hybridarbete (några dagar/vecka på plats)

Resor: Cirka 30 dagar/år, både inom Sverige och internationellt


Vill du ta nästa steg i din karriär och sätta din prägel på strategiska IT-upphandlingar?
Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-14
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gigstep AB (org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/

Arbetsplats
Gigstep

Kontakt
Marie Norén
marie.noren@gigstep.se
0738463585

Jobbnummer
9452868

