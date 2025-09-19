IT arkitekt Sussa vårdstöd
Vi söker en erfaren IT-arkitekt till Sussa Vårdstöd IT
Sussa vårdstöd är en del av Sussa samverkan, en samverkansorganisation där nio regioner jobbar tillsammans för att bidra till att svensk hälso- och sjukvård når målen i regeringens vision för e-hälsa 2025. Samarbetet mellan de nio regionerna är unikt och just nu pågår arbetet med att utveckla och införa ett nytt, gemensamt vårdinformationsstöd. Nära 55 000 medarbetare i vården kommer att jobba i det nya vårdinformationsstödet. Du får med andra ord ett meningsfullt arbete med möjlighet att göra skillnad där det verkligen behövs. Sussa vårdstöd är den styrnings- och samverkansorganisation som kommer att vara verksam efter produktionsstart och närmare tjugo år framåt.
Bemanningen av denna roll sker inom Sussa Vårdstöd och urvalet kommer därför att göras av sökande från alla nio Sussa-regioner. Du kommer att ha din anställning i regionen men arbeta riktat mot Sussa Vårdstöd.
För mer info: Sussa vårdstöd - Region Sörmland
SUSSA Vårdstöd IT arkitekt är en central roll i att säkerställa att tjänsteleveransen möter regionernas behov. Du har därmed en viktig och ansvarsfull roll i att skapa en sammanhållen och framtidssäkrad arkitektur som fungerar för samtliga regioners vårdverksamheter.
I din roll som IT arkitekt mot SUSSA Vårdstöd arbetar du främst med att etablera, förvalta och säkerställa följsamhet till nödvändiga styrmekanismer för exempelvis arkitekturprinciper och målarkitekturer. Du arbetar även för att SUSSA ska erhålla en hållbar, förvaltningsbar och kostnadseffektiv leverans.
Som arkitekt förvaltar du den övergripande arkitekturen inom Sussa Vårdstöds uppdrag och stöttar i att vidareutveckla den övergripande arkitekturen mot SUSSA Regionernas behov
Inom ramen för Sussa Vårdstöd arbetar du med följande:
* verka som remissinstans för att granska och säkerställa att utvecklingen av COSMIC tjänstens inom arkitekturområdet håller god kvalité och följer regioners och SUSSAS mål, behov och krav.
* leda och samordna arbetet med övergripande arkitektur
* vara ordförare och sammankallande för SUSSA Vårdstöd Region Arkitekturform och Sussa Vårdstöd Region Lösningsarkitekturforum
* representerar Sussa vårdstöd i Arkitektur och Teknikforum med Cambio
* fungera som strategiskt stöd till Objektägare/Objektägare IT för SUSSA Vårdstöd
* delta i arbetet med tjänsteutvecklingen både på strategisk och taktisk nivå
* driva framtagning av målbilder och målarkitekturer för SUSSA samverkan.
* omvärldsbevaka arkitekturtrender inom vårdområdet
* hålla samman övergripande arkitektur inom perspektiven verksamhetsarkitektur, informationsarkitektur, applikations arkitektur, infrastrukturarkitektur och säkerhetsarkitektur
* arbetsuppgifter inom arkitekturarbetet prioriteras och fördelas på regionalnivå
* samverka med övriga ledande roller och funktioner inom Sussa tex Teknisk koordinator, Sussa samordnare för verksamhetsbehov och konfiguration, objektspecialist med teamansvar och utbildningskoordinator
* stötta Sussa vårdstöd olika team och forum
Arkitekten representerar nio regioner via vårt gemensamma förvaltningsobjekt Sussa vårdstöd i forum med leverantör. Rollen är även ordförare i Lösningsarkitekturforum och Arkitekturforum som hålls med regionernas arkitektrepresentanter. I rollen ingår även omvärldsbevakning ur ett arkitekturellt perspektiv. Rollen arbetsleds av Objektledare-IT Sussa vårdstöd.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning på högskolenivå alt. av arbetsgivaren bedömd motsvarande kunskap och erfarenhet som IT arkitekt i en större organisation
Vi söker dig som har:
• god kompetens inom enterprisearkitektur
• god kompetens inom teknisk lösningsarkitektur
• övergripande kompetens inom perspektiven verksamhetsarkitektur, informationsarkitektur, applikationsarkitektur, infrastrukturarkitektur och säkerhetsarkitektur
• god förmåga att bedöma hållbara tekniska lösningar
• övergripande kunskap om regionernas systemlandskap
Det är meriterande om du har:
* kunskap och kännedom olika typer av modeller, metoder och ramverk som används inom området.
* förmåga att självständigt och tillsammans med andra ansvara för att planera och genomföra aktiviteter för att nå uppsatta mål och genom ett coachande förhållningssätt, leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete inom arkitekturområdet
Som person arbetar du bra med andra människor och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Är trygg, stabil och har självinsikt och har lätt för att situationsanpassa ditt beteende utifrån behov och förutsättningar. Du ser och förstår vikten av kommunikation är som verktyg och har lätt för att kommunicera välformulerat och på ett tydligt sätt säkerställer att budskap når fram åt båda hållen.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
