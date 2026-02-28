Islandshästinstruktör
2026-02-28
GRIM Islandshästar AB söker intruktör
GRIM Islandshästar bedriver verksamhet med ridskola, privatlektioner, ridläger och turridning i Norrtälje.
GRIM söker nu instruktör som vill vara del av vårt team.
Vi söker dig som har pedagogisk förmåga som brinner för att undervisa både barn och vuxna i grupp och individuellt.
Vi ser gärna att du blir en del av vårt team och jobba tillsammans med våra fina fyrbenta kollegor och tar väl hand om våra fantastiska kunder.
Merit om du själv är en aktiv ryttare som kan vara del av arbetet med hästarna och deras välbefinnande.
I arbetsuppgifterna ingår det att hålla lektioner och ridskola. Turridning vid intresse. Dagtid, kvällar och helger. Tjänsten är en deltidstjänst.
Du behöver ha körkort och tillgång till egen bil då bussförbindelserna är bristfälliga till gården.
Vid intresse kontakta Caroline, caroline.furuvald@ilumanagement.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: caroline.furuvald@ilumanagement.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan - Instruktör". Arbetsgivare Grim Islandshästar AB
(org.nr 556708-4933) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9769442