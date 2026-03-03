Ishall- och idrottsplatsvaktmästare
2026-03-03
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som medarbetare på våra idrottsplatser och anläggningar arbetar du med att se till att våra grönytor och lokaler är i sådant skick att Lundaborna upplever att de har hög kvalité och att föreningarna har bästa möjliga förutsättningar att utöva sin idrott.
Arbetet är omväxlande och består bland annat av att:
• ge god service till de föreningar som använder våra anläggningar
• arbeta i ishall och med isvård
• iordningställa hallar och planer inför träningar, matcher och övriga arrangemang
• sköta om våra anläggningar, t.ex. krita fotbollsplaner, klippa gräs mm
• arbeta med att våra anläggningar hålls rena och upplevs som trygga för våra besökare
Arbetstiderna är förlagda såväl dag som kväll och helg.
Vi söker dig
Gymnasieutbildning
B-körkort - manuell växellåda.
Vana av att hantera arbetsmaskiner - exempelvis ismaskin, traktor och gräsklippare.
Erfarenhet av is- och grönyteskötsel.
Grundläggande IT-kunskaper och datorvana.
Det är meriterande om du har ismakarutbildning, ismaskinsutbildning eller/och BE-körkort.
Det är också meriterande om du har god vana av serviceinriktat arbete.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Idrottservice är en enhet som arbetar med Lunds kommuns idrottsytor såväl ute som inne. Vi är för närvarande 23 kollegor som utför arbete åt idrotten i Lund med en uppdelning inom de olika
arbetsuppgifterna.
Kultur- och fritidsförvaltningens cirka 370 medarbetare arbetar för att skapa möjligheter för alla i Lunds kommun att utöva aktiviteter, uppleva, uttrycka sig, utvecklas och umgås. Detta har ett egenvärde samtidigt som det skapar mervärden som livskvalitet, bildning, gemenskap, trygghet och ett demokratiskt samhälle. Lunds kommuns kultur- och fritidsliv ska präglas av delaktighet, inflytande och medskapande. Det ska vara tillgängligt för alla oavsett bakgrund och förutsättningar och vara långsiktigt hållbart, det vill säga tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
