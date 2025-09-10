Inventory Planner
Kanthal, en del av Alleima-gruppen, är världsledande inom produkter och tjänster för industriell värmeteknologi och elektriska motståndsmaterial. Vi utvecklar innovativa lösningar genom kreativa partnerskap med våra kunder och med ett starkt åtagande att minska miljöpåverkan. Med kunniga medarbetare och banbrytande teknologi är vi med i några av världens största och mest spännande projekt. Logistik avdelningen på Kanthal arbetar med att stötta organisationens och kundernas möjligheter till ökad lönsamhet genom att planera, prioritera och utföra arbetet både strukturerat och målinriktat. Avdelningen består av två tvärfunktionella produktteam med sammanlagt 11 personer; produktchefer, produktingenjörer och produktkoordinatorer, Supply chain. Serviceteam med gedigen kompetent som tar stort ansvar för sitt ägandeskap. Vi söker nu en Inventory Planner till teamet för att driva utvecklingen framöver. Läs mer på www.kanthal.com
Placering: Hallstahammar.
Din roll
I rollen som Inventory Planner kommer du att verka som huvudresurs för försörjning, försörjningsplanering och inventering av lagerförda material och produkter, som tillverkas av och köps in till PU Heating Systems i Hallstahammar.
Arbetsuppgifter innefattar:
Import och exportkrav - Säkerställa att enheten uppfyller krav inom import och export av varor och tjänster, inklusive rådgivning kring HS-kodning, exportkontroll och ursprungsland.
Lönsamhetsoptimering och värdekedja - Arbeta för att optimera produkternas lönsamhet genom hela värdekedjan - från design och tillverkning till marknadsföring och användning.
Produktförnyelse och utveckling - Bidra till att bibehålla och utöka produktområdets lönsamhet genom kontinuerlig förnyelse av sortiment och användningsområden.
Materialprognoser och lageranalys - Göra kort- och långsiktiga prognoser för material, samt analysera logistikflöden, omsättningshastighet och lagervärden.
Planering och lagerstyrning - Ansvara för lagernivåer, planering av påfyllningsnivåer och förbättring av omsättningshastighet.
Interna rutiner och arbetsflöden - Utveckla och implementera interna rutiner och arbetsflöden för effektiv hantering av material och produkter.
Forecast och internkontroll - Ansvara för att lämna in forecast och säkerställa att internkontrollen fungerar enligt uppsatta krav.
Om dig
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom logistik, supply chain eller motsvarande, och som har tidigare erfarenhet från en liknande roll. Du har god kunskap inom logistik, lagerhantering och planering, samt förståelse för lagar och regler kring transport och import (trade compliance). Vi ser gärna att du har erfarenhet från tillverkande industri och god processkännedom. Kunskaper i M3 och QlikView är meriterande, och vi förutsätter att du har tidigare kunskaper i Excel.
För att lyckas i rollen är dina personliga egenskaper minst lika viktiga som din kompetens. Du är en strukturerad och lösningsorienterad lagspelare med hög integritet och ett prestigelöst förhållningssätt. Du har lätt för att se helheten och förstå hur dina insatser påverkar affären, och du tar ansvar för att driva arbetet framåt med hög genomförandekraft. Eftersom rollen innebär kommunikation både internt och externt krävs det att du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska, i tal såväl som skrift.
För frågor eller information gällande tjänsten är du välkommen att kontakta:
Rickard Borg, rekryterande chef, +46 70 981 41 38
För frågor gällande rekryteringsprocessen, vänligen kontakta:
Sara Kühner, rekryteringsspecialist, +46 76 495 02 40
Fackliga representanter:
Petter Lindblom, Akademikerföreningen, 070 616 04 26
Riccard Söjbjerg, Unionen, 070 611 28 71
Johan Baringson, Ledarna, 070 616 53 96
Ansök senast: 2025-10-05
Kanthal är ett företag inom Alleima och ett världsledande varumärke för produkter och tjänster inom industriell värmeteknik och resistansmaterial. Med stöd av våra skickliga medarbetare och banbrytande teknik är varje innovativ lösning ett kreativt partnerskap med våra kunder. Med ett starkt engagemang för att minska klimatpåverkan stödjer vi några av världens största och mest spännande projekt.
Läs mer på www.kanthal.com
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
