Inventeringsuppdrag i butik - Halmstad
Svenska Storesupport Bemanning AB / Butikssäljarjobb / Halmstad Visa alla butikssäljarjobb i Halmstad
2025-10-31
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-31Dina arbetsuppgifter
Du kommer ingå i ett team där ni gemensamt har ansvaret för att inventera samtliga artiklar i kundens butik. Detta kräver att du är noggrann då felräkning ger direkta konsekvenser för kunden.
Personliga egenskaper/kvalifikationer
Vi letar efter dig som är noggrann, effektiv och som kan planera din tid på ett strukturerat sätt. Vi ser gärna att du sen tidigare har arbetat med större inventeringar inom sällanköpshandeln eller att du har erfarenhet från andra branscher där inventering sker ofta och regelbundet.
Vår kund verkar inom sällanköpshandeln och vi ser gärna att du är bekväm att arbeta med teknisk utrustning.
För att få arbeta här behöver du ha fyllt 18 år.
Anställningsform/arbetstid
Inventeringen kommer att äga rum:
Plats: Halmstad
Dag: 02/01/2026
Tid: 07:00-16:00
Detta är ett endagsuppdrag med eventuella möjligheter till fler uppdrag hos oss framöver.
Om oss
Storesupport by Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport, ombyggnation och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat. Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.Så ansöker du
Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär nedan. Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att aktuella kandidater inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Är du intresserad?
Urval och intervjuer sker löpande så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Har du några frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen? Då är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Storesupport Bemanning AB
(org.nr 556655-9422), http://storesupport.se/ Arbetsplats
Storesupport Kontakt
Markus markus.gustafsson@jobandtalent.com Jobbnummer
9583012