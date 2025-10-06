Intresseanmälan timvikarie inom förskola
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Är du intresserad av att vikariera som barnskötare eller barnskötarbiträde när ordinarie personal är frånvarande?
Välkommen med din intresseanmälan till vår centrala Bemanningsenhet för att arbeta inom förskolan och grundskolan.
Som timvikarie får du ett omväxlande jobb och du kommer möta många nya kollegor vilket ger dig chansen att bygga ett brett kontaktnät och värdefull erfarenhet inom barnomsorg och utbildning.Kvalifikationer
Vi strävar efter att ha en hög kvalitet inom våra verksamheter. Därför finns ett antal gemensamma kriterier som du behöver uppfylla för att kunna jobba hos oss. Vi söker dig som:
* Fyllt 18 år
* Har slutbetyg från grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk
* Har god servicekänsla och kommunikationsförmåga
* Har utbildning eller erfarenhet inom det område där du vill jobba
Vi ser gärna att du har erfarenhet och utbildning inom området men det är inget krav.
Som person är du engagerad, strukturerad och kommunikativ och du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Du kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Det är önskvärt att du har körkort och tillgång till bil.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Se instruktioner under "Övrigt".
ÖVRIGT
Du kan när som helst skicka en intresseanmälan till oss på bemanningsenheten även då vi inte annonserar några specifika tjänster i dagsläget. En intresseanmälan är inte samma som att ansöka om en viss utannonserad anställning så vänligen håll utkik över våra lediga tjänster. I mån av behov kommer vi att ta kontakt för intervju, vi kallar om vi ser att din profil motsvarar ett efterfrågat behov hos oss.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställningserbjudande.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C282178 - 2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs kommun
(org.nr 212000-1231) Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Bemanningsenheten Kontakt
Bemanningsenheten bemanningtimvikarier@falkenberg.se Jobbnummer
