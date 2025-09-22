Intresseanmälan tekniker till Kiruna
Vill du bli en del av vårt team i Kiruna? Skicka din intresseanmälan idag!
Eltel växer snabbt och vi får in fler affärer. Vi vill förstärka vår närvaro ytterligare i Malmfälten! Vi är alltid intresserade av att anställa nya tekniker till vårt kontor i Kiruna och ser gärna att du blir en del av vår kandidatpool!
Varför ska jag välja Eltel som arbetsgivare?
Vi erbjuder dig en trygg och välfungerande arbetsplats med härliga och kompetenta kollegor. Vi är ett sammansvetsat team i norr som jobbar både självständigt och tillsammans. Här erbjuds du ett varmt och lyhört ledarskap som tror på frihet under ansvar. Du rapporterar till Frans som värnar om sina medarbetare med trivsel högt upp på agendan. Hans ledarskap präglas av tydlighet, resultat och arbetsglädje. Han beskriver Kirunagänget som en liten familj med gemensamma frukostar och övriga trivsamma aktiviteter tillsammans. Dessutom erbjuder vi Kirunatillägg.
En anställning hos Eltel innebär att du är med och bidrar till att säkra Sveriges kritiska infrastruktur. Våra kunder har alla samhällsviktiga funktioner och varje dag gör vi tillsammans att digitaliseringen och elektrifieringen blir till verklighet. Du kommer att få en stor variation i dina arbetsuppgifter tillsammans med mycket ansvar, och en möjlighet att hela tiden utvecklas inom befintliga och nya roller. Eltel är en trygg arbetsgivare med en lång och stolt erfarenhet från branschen. Vi finns över hela Sverige och är i stark tillväxt, särskilt inom förnybar energi. Som en del av Eltel kan du känna dig trygg med att vi ständigt har din säkerhet och arbetsmiljö i fokus med en tydlig nollvision för arbetsskador. Men det som gör att man stannar hos oss är en öppen arbetskultur med trevliga och duktiga kollegor som gör oss alla starkare tillsammans.
Vad gör en tekniker på Eltel?
Vi har olika tekniker roller här på Eltel, Fibertekniker, Servicetekniker & Järnvägstekniker. I stora delar kommer man att arbeta med att åtgärda stora som små fel i kommunikationssystemet. Man arbetar i många olika typer av miljöer. Allt från inomhus-, utomhusmiljö, vid järnväg, vid väg och i anslutning till fastigheter. Man tar emot arbetsorder från teamets produktionsplanerare eller projektör. Vi bedriver en dygnet-runt-service gentemot kund där det är viktigt att vi presterar snabbt, säkert och professionellt. Ens huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att identifiera och lösa kundproblem, installera och konfigurera ny utrustning. Man kommer att arbeta med en mängd olika tekniska utrustningar inom IP- och LAN-områdena, såsom routrar och switchar, samt andra typer av kundanläggningar och anslutningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
- nyinstallation samt driftsättning av hårdvara så som routrar, switchar och accesspunkter
- Felsöka och reparera
- utföra fiberinstallationer
- svetsa och blåsa fiber
- konfigurera och mäta in den nya utrustningen
- utföra funktionstest
- installation och byggnation av fastighetsnät
Som tekniker hos oss på Eltel kan beredskap eventuellt bli aktuellt, som är 4-5:e vecka och är löneförstärkande.
Som person är du ansvarstagande och har ett kundfokus och du gör det som krävs för att lösa uppgiften och du drivs av att serva kunden på bästa sätt samtidigt som du agerar som Eltel's ambassadör. Du är självständig och har lätt för att kommunicera samt samarbeta både med kollegor och med kunder.
För att lyckas i en roll som tekniker på Eltel är det viktigt att:
- ha B-körkort för manuell växellåda
- behärska svenska, både i tal och skrift, samt god förståelse i engelska
- ha en slutförd gymnasieutbildning (gärna inom teknik eller el)
Det är starkt meriterande om du är certifierade inom robust fiber och arbete på järnväg. Det är vidare meriterande med genomförd utbildning i Arbete på väg (nivå 1 och/eller 2). Även ESA och Heta arbeten är meriterande för denna tjänst. Det är vidare meriterande om du har el kunskap, då lättare el arbete kan förekomma i våra tjänster.
Vi tror på visionen det du inte kan, kan vi lära dig! Det viktiga för oss är att vi hittar rätt person som passar in i teamet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet så var inte rädd att söka rollen om du inte uppfyller kraven! Har du ett CV eller andra dokument som du tror är relevanta får du gärna bifoga dem.
Övrig informationAnnonsen är en intresseanmälan. Syftet är att jobba proaktivt för att hitta våra framtida stjärnor till vårt kontor i Kiruna. Kanske är det du?
Våra tjänster är tillsvidareanställningar på heltid som inleds med 6 månaders provanställning.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, därmed är grund för anställning är godkänd bakgrundskontroll (innefattar bland annat rättsliga tvister och ekonomisk status).
Vi eftersträvar inkludering och mångfald och välkomnar därför alla sökande som kan vara med och bidra till detta!
Har du frågor rörande tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Frans på ext.frans.wendtland@eltelnetworks.se
. Om du har frågor rörande rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsteamet på rekrytering@eltelnetworks.se
.
Varmt välkommen till oss!
Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritisk infrastruktur. Vi designar, planerar, bygger och säkrar driften av el- och kommunikationsnätverk i hela Sverige på uppdrag av våra kunder som i huvudsak är operatörer, nätägare och myndigheter.
Vi är stolta över att skapa värde för våra kunder och för samhället i stort - vi på Eltel kombinerar kunskap och kompetens med en praktisk inställning till arbete. Vi har ambitionen att vara den bästa arbetsplatsen för dig som gillar utmaningar och som vill ta ett samhällsansvar. Vi söker nu fler engagerade människor som vill bli en del av vårt företag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt andra försäljare av ytterligare tjänster kopplat till våra rekryteringar. Vi har upphandlat de tjänster vi behöver. Vid andra frågor; kontakta oss centralt på rekrytering@eltelnetworks.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
