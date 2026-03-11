Intresseanmälan Falun - registrera ditt CV
Konsultia AB / Administratörsjobb / Falun Visa alla administratörsjobb i Falun
2026-03-11
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsultia AB i Falun
, Borlänge
, Gagnef
, Hofors
, Leksand
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-11Profil
Intresseanmälan - registrera ditt CV
Vill du arbeta hos oss i framtiden?
Här har du möjlighet att skicka in en intresseanmälan och registrera ditt CV i vår kandidatbank.
Denna annons avser inte en specifik eller pågående rekryteringsprocess. Genom att skicka in en intresseanmälan samtycker du till att vi sparar dina uppgifter och kan kontakta dig om det skulle uppstå ett behov som matchar din profil framöver.
För att söka en aktuell och specifik roll behöver du istället ansöka via en utannonserad tjänst. Alla lediga tjänster publiceras löpande på vår hemsida.
Välkommen att registrera ditt CV - och håll gärna utkik efter framtida möjligheter hos oss!Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3506". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), http://www.konsultia.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsultia Kontakt
Linnea Mässing Linnea.massing@konsultia.se Jobbnummer
9789382