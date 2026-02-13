Internationell koordinator, vikariat
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Internationalisering vid Umeå universitet bedrivs på många olika nivåer och omfattar medarbetare och studenter.
International Office arbetar med universitetsgemensamma frågor inom internationalisering. I vårt uppdrag ingår ansvar för universitetets deltagande i flertalet utbytesprogram, nätverk och internationella samarbeten, studieavgiftsadministration, internationell studentrekrytering, internationell alumnverksamhet samt att stödja studenters och medarbetares mobilitet. Vi arbetar i nära samarbete med institutioner, fakulteter och andra enheter
International Office är en självständig enhet inom universitetets förvaltning med 20 anställda. Vi kan erbjuda en dynamisk arbetsplats med spännande möten med studenter, lärare och samarbetspartner från hela världen.
International Office söker nu en internationell koordinator med uppgift att arbeta med handläggning och administration kopplad till utbytesprogram, studieavgifter och utbyten för studenter och personal. Vikariatet omfattar heltid under sex månader med start 2026-08-01, eller enligt överenskommelse.
Arbetsuppgifter
Tjänsten som internationell koordinator är en administrativ tjänst. I ditt arbete som internationell koordinator kommer du att involveras i ett flertal arbetsuppgifter vid International Office. I dina arbetsuppgifter kan bland annat följande ingå:
- Informera, kommunicera och ge service till utländska utbytesstudenter.
- Informera, kommunicera och ge service till utresande studenter.
- Arbeta med ansökningar och rapporteringar, vad gäller studerandeutbyte och utbytesprogram.
- Handlägga stipendieutbetalningar kopplade till student- och personalmobilitet.
- Administrera ekonomi- och stipendiehantering gällande studieavgifter för internationella avgiftsbetalande studenter.
- Informera, kommunicera och ge service till fakulteter och institutioner vid universitetet.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har intresse för internationella frågor, gärna inom högre utbildning. Du har en examen från universitet/högskola som arbetsgivaren anser relevant för tjänsten. Därtill ser vi att du har:
- minst tre års relevant och aktuell erfarenhet av självständigt kvalificerat administrativt arbete
- minst tre års tidigare erfarenhet av administrativt arbete inriktat mot internationalisering inom universitet/högskola och god kännedom om de regelverk som styr arbetet
- har god kännedom om Erasmus+-programmet
- varit på internationellt utbyte
- goda datorkunskaper samt vana vid att arbeta med Excel eller liknande program
- goda kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift och kunna använda engelska som arbetsspråk.
Som person har du en professionell inställning till administrativt arbete med en hög servicenivå i såväl interna som externa kontakter. Du har god initiativ- och organisationsförmåga med sinne för detaljer vilket bland annat innebär att du är flexibel och känner det stimulerande att jobba i en miljö med varierande arbetsuppgifter och på olika nivåer. Arbetet kräver också att du har ett öppet förhållningssätt där du arbetar lösningsfokuserat och prestigelöst. Vi ser att du är trygg som person och kan fungera väl i arbete som utförs självständigt såväl som i grupp. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Villkor
Anställningen avser ett vikariat på heltid under sex månader med start 2026-08-01 eller enligt överenskommelse. Din ansökan skickas in via universitetets rekryteringssystem Varbi, och ska vara inkommen till Umeå universitet 2026-03-05. I denna rekrytering söker du enbart med ditt CV. I ansökningsformuläret kommer du att få svara på frågor om varför du söker den utlysta anställningen samt ge information om din kompetens och erfarenhet kopplat till den utlysta anställningen.
Närmare upplysningar lämnas av enhetschef Ingrid Svensson, Telefonnummer: 070 - 588 10 27 e-post: ingrid.svensson@umu.se
och biträdande enhetschef Petra Käck, Telefonnummer: 090 -786 71 56, e-post: petra.kack@umu.se
.Vid frågor kring rekryteringsprocessen kontakta vår HR-specialist Therése Stark tel. 090-786 58 03, therese.stark@umu.se
.
Välkommen med din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
