International Partner Manager till Dendro Lift
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2026-07-13
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Därför är du viktig
Det här är inte en traditionell säljtjänst. Det handlar om att skapa förtroende, bygga långsiktiga relationer och utveckla ett internationellt partnernätverk kring en produkt som verkligen gör skillnad.
Hos Dendro Lift får du en nyckelroll i vår fortsatta internationella satsning. Med fokus på våra innovativa liftar för truckar blir du personen som bygger upp och utvecklar samarbeten med återförsäljare runt om i världen – med västeuropa som första steg. Du får arbeta nära besluten, påverka vår internationella expansion och representera ett svenskt teknikföretag med hög kvalitet, stort kunnande och produkter som sticker ut på marknaden.
Det här är Dendro Lift
Dendro Lift har över 50 års erfarenhet av säkra och ergonomiska liftar för tunga fordon och industrin. Vi har störst marknadsposition just nu, och det är ingen slump. Vår teknik är avgörande för att kollektivtrafiken ska fungera. Ett X2000-tåg är 156 meter långt – hur coolt är det inte att vi har lösningen som kan lyfta hela det tåget från marken?
Vi levererar både till svenska och europeiska kunder. Dendro Lift ingår i en större företagsgrupp tillsammans med Ljungsarps Mekaniska och Vaggeryds Maskin, där svensktillverkade liftar produceras genom Vaggeryds Maskin. Gruppen omsätter cirka 190 miljoner och teamet i Uppsala består av åtta personer – men vår inverkan är betydligt större än så.
Vår kultur
Här är du inte en liten kugge i ett stort maskineri – du är en central del av teamet. Vi jobbar nära varandra, tar gemensamt ansvar för vår utveckling och stöttar varandras initiativ. Vardagen är prestigelös men proffsig, och du har stora möjligheter att forma både din roll och våra processer.
Teknikintresset förenar oss och vi älskar att lösa problem tillsammans, att något är komplicerat och riktigt tungt gör utmaningen bara roligare. Vi har en nästan barnslig förkärlek för att leverera verkligt stora tunga maskiner och kan samtidigt känna stolthet över att leverera lösningar som faktiskt gör skillnad i samhällskritisk infrastruktur.
Fokus i din roll
Som International Partner Manager ansvarar du för att utveckla och stärka Dendro Lifts internationella återförsäljarnätverk för våra liftar för truckar. Det är en roll där relationer står i centrum. Du hjälper våra partners att lyckas på sina lokala marknader och blir en viktig länk mellan Dendro Lift och återförsäljarna.
Dina arbetsdagar kommer att variera mellan affärsutveckling, partnerdialoger, kundbesök och internationella resor. Cirka 95 procent av arbetet har en internationell prägel.
Du kommer bland annat att:
utveckla och bygga upp vårt internationella återförsäljarnätverk
identifiera och etablera nya partners på prioriterade marknader
utveckla och vårda relationen med befintliga återförsäljare
stötta partners med produktkunskap, utbildning och säljmaterial
följa upp försäljning, affärsmöjligheter och marknadspotential
representera Dendro Lift vid partnerbesök, kundmöten och internationella mässor
samarbeta nära ledning, teknik och marknad för att utveckla vårt erbjudande.
Om vi får önska
Vi söker dig som har erfarenhet av internationell B2B-försäljning, partneransvar eller utveckling av återförsäljarnätverk. Du har byggt affärer genom långsiktiga relationer och trivs i en roll där du får kombinera affärsutveckling med ett operativt arbetssätt.
För att lyckas i rollen har du mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, samt en god teknisk förståelse och ett intresse för tekniska produkter. Du är van att arbeta strukturerat med prospektering, uppföljning och affärsutveckling och ser internationella resor som en självklar del av arbetet.
Har du dessutom erfarenhet från truckbranschen, verkstadsutrustning eller andra tekniska industriprodukter är det ett plus. Även kunskaper i tyska, franska eller spanska ser vi som meriterande.
Är det rätt plats för dig?
Du trivs i en internationell miljö där relationer är grunden för affären. Att bygga förtroende över tid är något som kommer naturligt för dig och du tycker om att skapa samarbeten som utvecklas och växer.
Samtidigt gillar du att ta eget ansvar. Du planerar ditt arbete, driver dina affärer framåt och har lätt för att växla mellan strategiska diskussioner och praktiska frågor. Du är nyfiken, lyhörd och uppskattar mötet med människor från olika kulturer och marknader.
Framför allt lockas du av möjligheten att representera ett svenskt teknikföretag med innovativa produkter och höga ambitioner. Om du vill vara med och utveckla ett internationellt partnernätverk där dina relationer och idéer gör verklig skillnad, då kommer du att trivas hos oss.
Bra att veta
Tillsvidareanställning på heltid.
Resor cirka 1-3 dagar varannan vecka, resterande tid utgår du från kontoret i Uppsala.
Du rapporterar till vd.
Visa ditt intresse senast den 30 augusti.
Frågor besvaras under vecka 28–32 via mail till ida@addpeople.nu
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adding People AB
(org.nr 559161-8714)
750 03 UPPSALA Arbetsplats
Addpeople Jobbnummer
10001874