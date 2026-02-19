Intermittent anställning som laboratorieassistent
2026-02-19
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 41 500 studenter och cirka 4 600 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.
På Institutionen för diagnostik och intervention forskar och undervisar vi inom nio olika ämnesområden i nära samarbete med de fyra Norrlandsregionerna. Vi har internationellt erkända forskningsmiljöer där bredden av ämnesområden möjliggör innovation och samarbete över gränser. De flesta av våra forskare och lärare arbetar kliniskt, och våra lokaler finns på regionsjukhusen i Östersund, Sunderbyn, Sundsvall och Umeå - mitt i verksamheten.
Institutionen för diagnostik och intervention söker nu en intermittent anställd för arbete inom SPRINTR vid akuta behov.
Tillträde enligt överenskommelse.
Beskrivning av SPRINTR
SPRINTR är ett forskningsprojekt som syftar till att implementera optimerade molekylära, histologiska och imagebaserade metoder för precisionsmedicin. Projektet kommer även initiera ett arbetssätt kring kliniska studier, som genom samverkan av redan existerade infrastruktur för klinisk information med nationella register och databasresurser skapar en plattform för effektiv och öppen forskning. En övergripande beskrivning av studien finns att läsa på hemsidan (sprintr.se).
I nuläget är vi över 50 forskare och medarbetare som jobbar med att starta igång studien där vi har många olika arbetsgrupper som parallellt jobbar med både kortsiktiga och långsiktiga mål. Till den operativa projektledningsgruppen söker vi nu en laboratorieassistent på timanställning för att komplettera teamet. Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen hantering av paraffininbäddad vävnad, inklusive snittning och färgning för immunohistokemi. Vidare ingår arbete med RNA- och DNA-baserade metoder för molekylär analys samt digital scanning av glas. Rollen innefattar även medverkan i utvärdering av en medicinteknisk produkt avsedd att automatisera processen för uppsamling av histologiska snitt.Kvalifikationer
Du som söker har:
- magisterexamen i biomedicin
- dokumenterad erfarenhet av att självständigt kunna snitta och färga histologiska preparat
- erfarenhet av att digitalt scanna färgade glas
- tidigare erfarenhet av att arbeta i en forskargruppAnställningsvillkor
Anställningen avser en intermittent anställning med timlön under en ramperiod på 9 månader.
Den aktuella anställningsperioden avser kalenderåret 2026, med start så snart som möjligt. Arbetet kan planeras flexibelt, så länge det sker i dialog med huvudansvarig forskare och projektets behov.
Den intermittenta anställningsformen innebär att du kan bli erbjuden arbete under enstaka kortvariga tillfällen under den aktuella ramperioden. Anställningstillfällena tidsbegränsas med stöd av Lagen om anställningsskydd 5 § 1 p. Att stå till förfogande på detta sätt innebär att du kan tacka ja eller nej till varje tillfälle du erbjuds att arbeta på och att ett nytt anställningsförhållande inträder vid varje enskilt tillfälle som du arbetar.Så ansöker du
Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev och relevanta betyg/intyg som styrker dina meriter. Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 5 mars.
Välkommen med din ansökan!
Här kan du läsa mer om institutionen för diagnostik och intervention: https://www.umu.se/institutionen-for-diagnostik-och-intervention/
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
