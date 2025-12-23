Interimsuppdrag - Verksamhetsutvecklare IT-stöd
2025-12-23
Vi på Nåvi söker nu en erfaren Verksamhetsutvecklare inom IT-stöd för ett spännande interimsuppdrag hos en av våra kunder. Uppdraget är konfidentiellt men erbjuder en unik möjlighet att bidra i ett större systemprojekt och vara en viktig speaking partner mellan verksamhet och IT.
Utmaningen
Delta i projekt för att uppgradera ett affärssystem
Vara stöd och speaking partner för kundverksamheten gentemot IT
Placering i Jönköping, 100% på plats
Omfattning: 50%
Start: Så snart som möjligt
Slutdatum: 1 april 2026, med möjlighet till förlängning
Vem är du?
Har erfarenhet av att driva eller stötta verksamhetsutveckling kopplat till IT-stöd, Är van vid att arbeta i projektform och kan bidra med struktur och rådgivning. Du trivs i en interimsroll där du får använda din kompetens för att skapa värde direkt.
Vi ser även att du har med dig följande kvalifikationer:
Dokumenterad erfarenhet av IFS och Novacura
Förmåga att snabbt sätta sig in i komplexa systemmiljöer
God kommunikativ förmåga och vana att arbeta nära verksamheten
Placeringsort: Jönköping
