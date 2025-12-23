Interimsuppdrag - Verksamhetsutvecklare IT-stöd

Nåvi AB / Datajobb / Jönköping
2025-12-23


Vi på Nåvi söker nu en erfaren Verksamhetsutvecklare inom IT-stöd för ett spännande interimsuppdrag hos en av våra kunder. Uppdraget är konfidentiellt men erbjuder en unik möjlighet att bidra i ett större systemprojekt och vara en viktig speaking partner mellan verksamhet och IT.
Utmaningen

Delta i projekt för att uppgradera ett affärssystem

Vara stöd och speaking partner för kundverksamheten gentemot IT

Placering i Jönköping, 100% på plats

Omfattning: 50%

Start: Så snart som möjligt

Slutdatum: 1 april 2026, med möjlighet till förlängning

Vem är du?
Har erfarenhet av att driva eller stötta verksamhetsutveckling kopplat till IT-stöd, Är van vid att arbeta i projektform och kan bidra med struktur och rådgivning. Du trivs i en interimsroll där du får använda din kompetens för att skapa värde direkt.

Vi ser även att du har med dig följande kvalifikationer:

Dokumenterad erfarenhet av IFS och Novacura

Förmåga att snabbt sätta sig in i komplexa systemmiljöer

God kommunikativ förmåga och vana att arbeta nära verksamheten

Placeringsort: Jönköping
Tycker du att det låter intressant? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag.Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6853846-1765142".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nåvi AB (org.nr 559286-4317), https://jobb.navi.se
Tegnérgatan 5 (visa karta)
553 32  JÖNKÖPING

Arbetsplats
Nåvi Rekrytering & Rådgivning

Jobbnummer
9662321

