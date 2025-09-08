Interimschef till Avdelningen specialpedagogik (50%)
2025-09-08
Vi söker en erfaren interimschef till Avdelningen för specialpedagogik. Uppdraget är på 50% (ca 20 timmar/vecka) med fysisk närvaro 2-3 dagar per vecka, varav onsdagar är obligatoriska då många gemensamma möten hålls på campus.
Uppdragsperiod: Start snarast enligt överenskommelse och till 31 januari 2026, med möjlighet till förlängning månadsvis upp till 6 månader. Uppdraget gäller tills en tillsvidareanställning är tillsatt.
Kvalifikationer (obligatoriska krav)
Akademisk utbildning med minst kandidatexamen
Grundläggande utbildning inom arbetsmiljö
Minst 3 års erfarenhet som chef
Erfarenhet av att leda arbetsmiljöarbete
God digital kompetens och systemvana
Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Meriterande erfarenhet
Chefserfarenhet inom akademisk utbildningsverksamhet (t.ex. tjänsteplanering och arbete i balans mellan chefsbeslut och akademisk frihet)
Ledning av akademisk utbildning
Arbete inom myndighet
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående, flexibel och resultatorienterad. Du har god samarbets- och ledarskapsförmåga, är tydlig i din kommunikation och har en helhetssyn. Dessutom är du problemlösande och trygg i din roll som chef. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gigstep AB
(org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/ Arbetsplats
Gigstep Kontakt
Nellie Lindéen nellie.lindeen@gigstep.se 0736792281 Jobbnummer
9497874