Interimschef till Avdelningen specialpedagogik (50%)

Gigstep AB / Pedagogchefsjobb / Kristianstad
2025-09-08


Vi söker en erfaren interimschef till Avdelningen för specialpedagogik. Uppdraget är på 50% (ca 20 timmar/vecka) med fysisk närvaro 2-3 dagar per vecka, varav onsdagar är obligatoriska då många gemensamma möten hålls på campus.
Uppdragsperiod: Start snarast enligt överenskommelse och till 31 januari 2026, med möjlighet till förlängning månadsvis upp till 6 månader. Uppdraget gäller tills en tillsvidareanställning är tillsatt.
Kvalifikationer (obligatoriska krav)
Akademisk utbildning med minst kandidatexamen

Grundläggande utbildning inom arbetsmiljö

Minst 3 års erfarenhet som chef

Erfarenhet av att leda arbetsmiljöarbete

God digital kompetens och systemvana

Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt

Meriterande erfarenhet

Chefserfarenhet inom akademisk utbildningsverksamhet (t.ex. tjänsteplanering och arbete i balans mellan chefsbeslut och akademisk frihet)

Ledning av akademisk utbildning

Arbete inom myndighet

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående, flexibel och resultatorienterad. Du har god samarbets- och ledarskapsförmåga, är tydlig i din kommunikation och har en helhetssyn. Dessutom är du problemlösande och trygg i din roll som chef.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gigstep AB (org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/

Arbetsplats
Gigstep

Kontakt
Nellie Lindéen
nellie.lindeen@gigstep.se
0736792281

Jobbnummer
9497874

