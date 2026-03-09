Interimschef Redovisning - konsultuppdrag inom offentlig sektor
Vi söker nu en erfaren interimschef till ekonomiavdelningen hos en statlig verksamhet i Norrköping. Detta är ett konsultuppdrag för dig som vill kombinera operativt ledarskap med utvecklingsarbete inom redovisning, digitalisering och automatisering.
I rollen får du ett övergripande ansvar för redovisningsarbetet och leder ett team som arbetar med myndighetens ekonomiska processer. Du kommer att ha en viktig roll i både kvalitetssäkring, rapportering och i utvecklingen av mer effektiva och digitala arbetssätt.
Uppdraget passar dig som är en trygg ledare inom ekonomi och redovisning och som har god erfarenhet från offentlig sektor.
Om uppdraget
Omfattning 100 %
Period 24 mars 2026 - 31 december 2026
Placeringsort Norrköping
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Leda och fördela det dagliga arbetet inom redovisningsgruppen * Ha personalansvar för en grupp på cirka tio medarbetare * Säkerställa kvalitet i löpande redovisning och bokslutsarbete * Driva processutveckling inom redovisning med fokus på förenkling, digitalisering och automation * Säkerställa att verksamheten följer interna rutiner och gällande regelverk * Bidra till framtagande av finansiella delar i delårsrapporter och årsredovisning * Arbeta nära funktioner inom styrning och ekonomi * Ansvara för rapportering till statsredovisningen (Hermes) och anslagsredovisning * Delta i arbete kopplat till upphandling och implementering av nytt affärssystem * Tolka och tillämpa god redovisningssed i verksamheten
Skall-krav
• Akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig * Minst åtta års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete * Minst fem års erfarenhet av redovisning inom offentlig sektor * Minst två års erfarenhet av personalansvar som chef * Minst två års erfarenhet av koncernredovisning
Meriterande
• Minst fem års erfarenhet av personalansvar som chef
Om dig
Vi söker dig som är en stabil och trygg ledare med djup kompetens inom redovisning. Du trivs i en roll där du både leder människor och utvecklar arbetssätt. Du har lätt för att samarbeta, kommunicerar tydligt och kan navigera i komplexa organisationer.
Du är också van att arbeta strukturerat, driva förändring och bidra till mer effektiva och moderna ekonomiprocesser.
Låter detta som ett uppdrag för dig? Vi ser fram emot att höra från dig.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
