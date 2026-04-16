Interimschef IT Drift & Support Stockholm - Asap
Sway Sourcing Sweden AB / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2026-04-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Om uppdraget
Vi söker en senior interimschef till IT Drift & Support i en större verksamhet inom samhällskritisk drift. Rollen innebär att leda en central funktion med ansvar för teknisk stabilitet, utveckling och leverans i en komplex och föränderlig miljö.
Du kliver in i en ledningsroll med fullt ansvar för avdelningens leverans och utveckling, och blir en viktig del av IT-ledningsgruppen.
Dina arbetsuppgifter
Leda, utveckla och följa upp verksamhet, budget och personal
Säkerställa stabil drift av servrar, telefoni, patientlarm och mediadistribution
Ansvara för systemägarskap av verksamhetskritiska system
Driva implementering av ny leveransmodell med fokus på transparens och värdeskapande
Samverka med interna intressenter och externa leverantörer
Bidra strategiskt i IT-ledningsgruppen
Förväntade leveranser
Stabil och säker drift i en komplex IT-miljö
Tydlig styrning och uppföljning av avdelningens leverans
Framdrift i transformation mot mer agila och värdebaserade arbetssätt
Förbättrad samverkan mellan IT och verksamhet
Effektiv leverantörsstyrning
Din profil / Obligatoriska kompetenser
Minst 1 dokumenterat uppdrag som interimschef (6 månader) i liknande roll
Erfarenhet av att ha varit IT-chef i större, komplex organisation
Erfarenhet av styrgruppsarbete i stora projekt (100 mnkr budget)
Dokumenterad erfarenhet av att leda IT drift- och supportfunktioner
Praktisk erfarenhet av agila arbetssätt och produktorienterad förvaltning
Meriterande färdigheter
Erfarenhet från vård eller annan samhällskritisk verksamhet
Erfarenhet av förändringsledning i större organisationer
Erfarenhet av leverantörsstyrning i komplexa IT-miljöer
Personliga egenskaper
Trygg och tydlig ledare med hög genomförandekraft
Kommunikativ och relationsskapande på alla nivåer
Förmåga att navigera i komplexa organisationer
Lösningsorienterad med fokus på verksamhetsnytta
Omfattning, start och placering
Plats: Stockholm Omfattning: 100 % Start: 2026-05-28 eller tidigare Period: 7-9 månader Språk: Svenska, flytande
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.
Sista dag att ansöka är 2026-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7580356-1950815". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
)
111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9858791