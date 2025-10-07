Interimrektor inom särskilt stöd nov-jan
2025-10-07
Interimrektor - Förskola på västkusten
Vi söker en erfaren och trygg interimrektor till två kommunala förskolor på västkusten. Uppdraget startar med kort varsel och pågår till februari/mars 2026, med möjlighet till förlängning.
Den ena förskolan är helt nybyggd och öppnade i augusti, medan den andra är en etablerad verksamhet. Tillsammans omfattar de cirka 35 medarbetare. På plats finns två biträdande rektorer som ansvarar för det dagliga, verksamhetsnära ledarskapet. Rollen som interimrektor innebär ett övergripande chefsansvar med fokus på struktur, formalia och att säkerställa en stabil och hållbar drift.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat schemaläggning, personalansvar, rehabiliteringsärenden och fortsatt utvecklingsarbete i verksamheten. Det finns behov av en ledare som snabbt kan axla rollen och skapa trygghet i organisationen.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som rektor inom förskola
Har arbetat i kommunal verksamhet och är van vid personal- och arbetsgivaransvar.
Trivs i en ledande roll där du kan stötta och vägleda andra ledare.
Är strukturerad, tydlig och lösningsorienterad.
Uppdraget erbjuder möjlighet att bidra i en viktig fas av verksamhetens utveckling - i nära samarbete med en engagerad personalgrupp och två kompetenta biträdande rektorer.
Start: Snarast
Omfattning: Heltid
Period: Till februari/mars 2026
Plats: Västkusten
Intresserad? Skicka ditt CV till kontakt@novant.se
- urval sker löpande.
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
E-post: kontakt@novant.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rektor-Förskola".
Novant AB (org.nr 559490-8948)
9545677