Interimchef till kund inom offentlig sektor
Adecco Sweden Aktiebolag / Administratörsjobb / Nyköping Visa alla administratörsjobb i Nyköping
2026-07-15
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag i Nyköping
, Oxelösund
, Norrköping
, Söderköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren interimschef till en kund inom offentlig sektor i Nyköping. Uppdraget innebär ett övergripande ansvar för att leda verksamheten, säkerställa kontinuitet i det dagliga arbetet samt bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.
Som interimschef har du ansvar för verksamhet, medarbetare och arbetsmiljö, med fokus på operativ ledning, samverkan och verksamhetsutveckling. Rollen innebär ett nära samarbete med ledning och stödfunktioner samt ett aktivt arbete med arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor.
Tjänsten omfattar följande arbetsuppgifter:
• Leda det dagliga arbetet för enheten bestående av cirka 12 medarbetare
• Skapa tillit och bygga förtroende i gruppen under uppdragets inledande fas.
• Sätta sig in i verksamhetens nuvarande struktur, arbetssätt och styrning.
• Hantera och följa upp arbetsmiljörisker.
• Arbeta med arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor.
• Ha löpande och veckovis avrapportering till avdelningschef och HR.
• Prioritera enhetens uppdrag och säkerställa en fungerande verksamhet.
• Ta fram förslag på lämplig grundbemanning utifrån verksamhetens behov.
• Samarbeta med avdelningschef kring kravprofil och rekryteringsunderlag för permanent chefslösning.
• Vara ett stöd till verksamheten i ledarskaps- och personalfrågor.
• Bidra till struktur, tydlighet och stabilitet i det dagliga arbetet.
• Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt uppsatta mål, prioriteringar och riktlinjer.
• Lämna kort skriftlig nulägesbild efter 30 arbetsdagar och åtgärdsplan efter 60 dagar.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som interimchef är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående och beräknas pågå till och med 2026-12-31, med möjlighet till förlängning.
Arbetet utförs huvudsakligen i myndighetens lokaler i Nyköping. Möjlighet till distansarbete finns upp till en dag per vecka.
Krav för tjänsten:
• Dokumenterad erfarenhet av chefskap eller tydligt arbetsledande chefsuppdrag med ansvar för medarbetare, arbetsmiljö och prioritering.
• Erfarenhet av att gå in i otydliga eller belastade verksamheter och snabbt skapa struktur, beslut och uppföljning.
• Förmåga att hantera medarbetarfrågor, prestationsfrågor, svåra samtal och arbetsmiljörisker inom givna ramar.
• Praktisk erfarenhet av SAM, riskbedömning, psykosocial arbetsmiljö och samverkan med HR/FHV.
• Kan vara på plats i Nyköping minst fyra dagar per vecka.
• Förstår myndighetsmiljö, rättssäkerhet, dokumentation och formell beslutsordning.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av verksamhet där rättssäkerhet, prioritering och extern påverkan är viktigt.
• Erfarenhet av att leda kvalificerade specialister där sakkunskap och chefskap behöver hållas isär.
• Erfarenhet av att införa mötesstruktur, ärendestyrning, uppföljning och gemensamma arbetssätt.
• Förmåga att hantera spänningar i grupp utan att förlora saklighet eller arbetsgivarperspektiv.
Om dig:
För att lyckas i rollen tror vi att du är en tydlig och trygg ledare som kan skapa struktur, fatta beslut och följa upp verksamheten på ett pragmatiskt sätt. Du har lätt för att bygga förtroende och trivs med att arbeta nära både chefer, medarbetare och HR. Vidare tror vi att du är närvarande i ditt ledarskap, har god samarbetsförmåga och kan hantera utmaningar utan att göra processerna mer komplicerade än nödvändigt. Du arbetar strukturerat, är lösningsorienterad och har förmågan att hålla fokus på verksamhetens behov och mål.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande med sista ansökningsdag 2026-08-10.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Suad Habib via Adecco ́s växel 010 – 173 73 00 eller e-post: suad.habib@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 6 (visa karta
)
172 41 SOLNA Arbetsplats
Adecco Sweden AB Kontakt
Assistant National Recruiter
Suad Habib Suad.Habib@adecco.se Jobbnummer
10003780