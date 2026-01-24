Interim Senior Accountant
Agigo söker nu en driven interimskonsult som Senior Redovisningsekonom för ett spännande uppdrag hos ett växande företag i centrala Stockholm. Vi letar efter en självständig expert inom bokslut, som är van vid att navigera genom komplexa flöden och trivs i en dynamisk arbetsmiljö. Som redovisningsekonom kommer du att vara ansvarig för löpande redovisning och konsolideringen av verksamheten enligt IFRS. I denna roll kommer du att vara den mest seniora redovisningsekonomen i teamet och rapportera till Redovisningschef.
Skicka in din ansökan redan idag då urval sker löpande och start datumet är per omgående.
Dina arbetsuppgifter:
Löpande redovisning
Upprätta och analysera rapportering
Månads-, kvartals-, och årsbokslut för ett eller flera bolag
Årsredovisning
IFRS
Likviditetsanalys
Vara ett bollplank till övriga organisationen gällande redovisningsfrågor
Personliga egenskaper:
Självgående person som trivs i dynamiska miljöer
Prestigelös och detaljorienterad teamplayer
Trygg i din kompetens och kan agera expertrådgivare inom redovisningsfrågor
Kvalifikationer:
Akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande utbildning med fokus på redovisning.
Ca 5 års erfarenhet av kvalificerad redovisning samt är självständig i både årsbokslut och årsredovisning enligt IFRS
Meriterande med Netsuite.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Om Agigo
Agigo är ett konsult- och rekryteringsföretag inom ekonomi & finans i Stockholmsområdet.
Genom ett modernt och beprövat arbetssätt skapar vi en enkel, smidig och transparent process. Agigos vision är enkel; vi vill vara en trygg och smidig karriärspartner för våra kandidater och genom proaktivt arbete se till att du som kund alltid kan lita på att vi värnar om just ditt behov.
Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare; Filip Grundströmer, filip.grundstromer@agigo.se eller 073 838 88 00
