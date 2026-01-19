Interim Rektor Förskola/Grundskola Malmö
Av skolledare, för skolledare!
Vi erbjuder dig spännande konsultuppdrag som skolledare över hela Sverige, från förskola till vuxenutbildning. Vi arbetar rikstäckande och har centrala kontor på flera orter i landet.Arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren rektor för ett interimuppdrag inom förskola/grundskola i Malmö.
Uppdraget innebär att med kort varsel (1-2 veckor) kliva in och leda verksamheten med sedvanligt rektorsansvar, skapa stabilitet och säkerställa kontinuitet i det dagliga arbetet.
Du är trygg i ledarrollen, van att snabbt orientera dig i nya sammanhang och fatta beslut.
Uppdraget kan utföras antingen som anställd hos oss eller via eget bolag.Profil
Vi söker dig som har pedagogisk utbildning samt lång erfarenhet av skolledning i kombination med den statliga rektorsutbildningen. Du är en drivande kraft i skolutveckling, stolt skolledare med god kunskap om de styrdokument som är aktuell för den skolform du vill verka inom.
Som rektor på konsultuppdrag (Interim rektor) får du chans att verkligen göra skillnad där det behövs som mest. Det förväntas att du är operativ från dag 1, vilket innebär att du snabbt kan sätta dig in i pågående processer och olika/rådande situationer/sammanhang samt har god kommunikationsförmåga och ett situationsanpassat ledarskap.
Uppdragens längd kan skilja sig åt och du får hela Sverige som arbetsplats. Detta ställer höga krav på flexibilitet och ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
Som person är du samarbetsorienterad, drivs av goda resultat och hög kvalitet och är både ansvarstagande, tydlig och lyhörd i din ledande roll. Du får gärna vara innovativ, nytänkande och utvecklingsinriktad. Som ledare skapar du tillsammans med din personal ett engagemang och fokus, vilket får alla att sträva mot samma mål, från elev till medarbetare.
Vi kan erbjuda nya och spännande utmaningar i skolans värld! Meddela i din ansökan vilken skolform du är intresserad av så matchar vi dig mot rätt uppdrag. För dig med eget företag kan vi erbjuda lösningar som underkonsult. Så ansöker du
Är du den vi söker, tveka då inte utan skicka in din ansökan redan idag! Vi arbetar löpande med kandidater och uppdragen tillsätts snabbt, så ansök direkt så hör vi av oss.
För mer information är du varmt välkommen att kontakta ansvariga för Clockwork Skolledare; Andreas Krasser 0708215332 www.clockworkpersonal.se
