Interim HR Business Partner
2026-01-21
Bergkvaras verksamhet kännetecknas av närhet, mänsklighet och handlingskraft. Det kollektiva resandet utvecklas snabbt med ett stort fokus på hållbarhet och teknisk utveckling. Vi är med och driver den utvecklingen.
Vill du arbeta brett inom HR och vara ett viktigt stöd för våra chefer i frågor som rör arbetsmiljö, ledarskap och rekrytering? Trivs du i en verksamhetsnära roll där du får möjlighet att påverka, utveckla och bidra till ett hållbart arbetsliv? Då kan du vara den vi söker!
Bergkvara söker nu en engagerad HR Business Partner för ett vikariat, med placering i Södra Skåne. Du blir en del av ett kompetent och stöttande HR-team som tillsammans arbetar för att utveckla både verksamheten och sig själva.
I rollen som HR Business Partner arbetar du både strategiskt och operativt. Du coachar och vägleder våra chefer och bidrar till att skapa branschens bästa arbetsplats. HR är en naturlig och integrerad del av vår verksamhet vilket innebär att du får stort utrymme att driva frågor framåt och utveckla såväl processer som kultur.
* Ge kvalificerat chefsstöd inom HR, arbetsmiljö och arbetsrätt
* Driva rekryteringsprocesser och attrahera rätt kompetens
* Utveckla och implementera HR-processer och rutiner
* Arbeta proaktivt med arbetsmiljö och förebyggande insatser
* Stödja chefer i förändringsarbete och organisationsutveckling
* Bidra aktivt till HR-teamets gemensamma utvecklingKvalifikationer
* Eftergymnasial utbildning inom HR eller motsvarande
* Har erfarenhet av brett HR-arbete
* Har god kunskap inom arbetsmiljö
* God kunskap i arbetsrätt, inklusive kollektivavtal och förhandling
* Erfarenhet av rekrytering, gärna kompetensbaserade metoder
Du är en trygg och självständig person som trivs nära verksamheten och tycker om att vara ett stöd för chefer och medarbetare. Du arbetar strukturerat och professionellt, samtidigt som du är lyhörd, kommunikativ och prestigelös. Du har lätt för att skapa förtroende, tar initiativ och driver frågor framåt på ett proaktivt sätt. Med ett lösningsfokuserat mindset och en positiv inställning bidrar du till ett gott samarbete och en utvecklande HR-kultur.
Bergkvara är en av de största aktörerna inom den svenska kollektivtrafiken. Vi bedriver busstrafik och spårburen trafik inom upphandlad kollektivtrafik samt skoltrafik och kommersiell linje- och beställningstrafik med buss. I vår verksamhet ryms även all typ av fordonsservice för tunga nyttofordon. Koncernen är etablerad på ett 40-tal orter runt om i Sverige, har drygt 2000 medarbetare och omsätter ca 2,5 mdkr. Ersättning
