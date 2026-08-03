Interim Enhetschef inom Analys och Innovation
Devotum AB / Administratörsjobb / Sundsvall Visa alla administratörsjobb i Sundsvall
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För vår kunds räkning söker vi just nu en Interim enhetschef inom Analys och Innovation. Uppdraget är på 70% och förväntas starta senast 2026-09-07 och pågå till och med 2027-01-31.
Om uppdraget
Vi söker nu en erfaren Interim enhetschef inom Analys & Innovation till ett spännande uppdrag hos en offentlig verksamhet. Är du en trygg ledare med erfarenhet av verksamhetsutveckling, dataanalys och AI, och trivs i en strategisk roll där du får leda förändring? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig.
Som enhetschef för Analys & Innovation ansvarar du för att leda en enhet med fokus på statistik, datalager, avancerad dataanalys och beslutsstöd. Du kommer även att ha en nyckelroll i verksamhetens arbete med att utveckla och utforska användningen av AI.
Rollen innebär ett nära samarbete med både verksamheten och IT samt ett aktivt deltagande i avdelningens ledningsgrupp.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Leda och utveckla enheten Analys & Innovation.
Ansvara för verksamhetsplanering, budget, resultat och omvärldsbevakning.
Ha personal- och arbetsmiljöansvar.
Driva verksamhetsutveckling enligt beslutad inriktning.
Säkerställa intern styrning, kontroll och riskhantering.
Bidra till ett strategiskt arbete kring AI och datadrivna arbetssätt.
Arbeta med grupputveckling och skapa goda förutsättningar för samarbete, kommunikation och en positiv arbetskultur.
Samverka med IT kring utveckling inom AI-området.
Vi söker en konsult som är en trygg och engagerad ledare med god förmåga att skapa struktur, utveckla verksamheter och leda människor genom förändring.
Start: senast 2026-09-07 Slut: 2027-01-31 (möjlighet till förlängning fram till 2027-04-30) Omfattning: 70%, upp till 20% på distans när verksamheten tillåter Placering: Sundsvall Bakgrundskontroll: Ja
Om dig
Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Erfarenhet av chefs- och ledarskapsuppdrag.
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och drivande.
God samarbetsförmåga och ett lyhört ledarskap.
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska.
Erfarenhet av analys, beslutsstöd, data eller innovationsarbete, gärna med koppling till AI.
Det är meriterande om du har en hög eller mycket hög kompetens inom uppdragets område.
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef
Nina Ghassemi - nina.ghassemi@devotum.se
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Som konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8160163-2127348". Arbetsgivare Devotum AB
(org.nr 556685-9293), https://karriar.devotum.se
852 29 (visa karta
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852 29 SUNDSVALL Arbetsplats
Devotum Jobbnummer
10019236