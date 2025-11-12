Interim enhetschef
Bemannia AB (Publ.) / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-11-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
eller i hela Sverige
Nu söker vi en interim enhetschef till Göteborgs stad, Stadsmiljöförvaltningen.
Om uppdraget
Uppdraget är på heltid med start så fort som möjligt, dock senast 260112. Uppdraget pågår till sista maj 2026. Arbetet utföres på plats till 80%.
Dina arbetsuppgifter
Interimsenhetschefen kommer ansvara att för att leda, planera och bedriva och till viss mån av verksamhetsutveckling av enhetens verksamhet samt hantera ekonomi- och personalfrågor.
Interimsenhetschefen vi söker förväntas arbeta för att skapa rätt förutsättningar för medarbetarna och du driver verksamheten inom fastställda ekonomiska ramar med fokus på effektiva arbetsformer och kvalitet för dem verksamheten riktar sig till. Interimsenhetschefen arbetar för en god, hållbar och hälsosam arbetsmiljö. Bl a genom ett nära ledarskap, med tydlig kommunikation, motiverar beslut, vägleda medarbetare/grupper, skapar systematik och struktur utifrån demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Interimsenhetschefen ingår i avdelningens ledningsgrupp (ALG) där du förväntas stödja avdelningschefen i dennes ansvar att styra och leda avdelningens samlade verksamhet.
Interimschefen behöver fortsätta arbetsmiljöarbete och genomföra kvarvarande åtgärder inom handlingsplanen, samt löpande och aktivt hantera en fas 2 grupp (konflikter, kränkningar etc) för att säkerställa en god arbetsmiljö, där behov av en enhetschef som i hög grad är närvarande och engagerad och aktivt leder verksamheten. Publiceringsdatum2025-11-12Kvalifikationer
Relevant högskole- eller universitetsexamen på minst kandidatnivå (inom offentlig förvaltning eller motsvarande).
Konsulten har minst 3 års sammantagen chefserfarenhet
Konsulten har genomfört minst 1 uppdrag under de senaste 2 åren där konsulten haft personal-, arbetsmiljö- budget- och verksamhetsansvar.
Konsulten har genomfört minst 1 chefsuppdrag där denne lett ett förändringsarbete som innefattat konflikthantering och förändringsarbete
Konsulten har genomfört minst 1 chefsuppdrag där dialog med externa intressenter och kunder varit en del av uppdraget.
Konsulten har genomfört minst 1 chefsuppdrag i en politiskt styrd organisation.
Meriterande
Vi tror också att det är värdefullt att du har genomgått ledarskapsutbildning (ex UL- Utvecklande ledarskap, UGL- Utveckling av Grupp och Ledare el. liknande) för att lyckas väl och därför är detta en önskvärt utbildning men inget krav.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 251120
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Jan
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-194 5000
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://www.bemannia.se Arbetsplats
Bemannia Kontakt
Jan Snellman jan.snellman@bemannia.se +46721945000 Jobbnummer
9601945