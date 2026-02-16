Interim Ekonomichef för kunds räkning
2026-02-16
Interim Ekonomichef för kunds räkning Strategiskt och operativt ledarskap i en komplex kommunal verksamhet
Vill du ta ett helhetsansvar för ekonomi i en organisation där struktur, analys och ledarskap är avgörande för verksamhetens utveckling?
Vi söker nu för kunds räkning en erfaren Interim Ekonomichef i för ett uppdrag i Göteborg med start i februari 2026. Uppdraget löper sex månader med möjlighet till förlängning och omfattar heltid.
Om uppdraget
Som Interim Ekonomichef har du det samlade ansvaret för budget, prognos, uppföljning och ekonomisk analys. Rollen kombinerar strategiskt ekonomiskt ansvar med operativt ledarskap och ett tydligt hands-on förhållningssätt.
Du leder ekonomienheten och ansvarar för verksamhet, personal, budget och uppföljning. Enheten består av fem ekonomer, en verksamhetsutvecklare, tre verksamhetscontrollers samt en ekonomiadministratör.
Rollen innebär ett nära samarbete med övriga verksamheter och externa parter. Du deltar aktivt i ledningsgruppens ekonomiarbete och är ett stöd till Förvaltningsdirektören i övergripande ekonomiska analyser och beslutsunderlag.
Uppdraget kräver hög operativ närvaro i budgetprocessens planerings- och uppföljningsarbete där löpande redovisning, prognoser och analys är centrala delar.
Uppdraget är placerat i Göteborg, omfattar heltid om 40 timmar per vecka och löper från 25 februari 2026 till 24 augusti 2026, med möjlighet till förlängning till och med 31 december 2026. Distansarbete är möjligt enligt överenskommelse.
Ditt uppdrag
• Driva och samordna budget, prognos och uppföljningsprocess
• Säkerställa kvalitet i ekonomisk analys och rapportering
• Leda och utveckla ekonomienheten
• Delta i ledningsgruppens arbete och bidra med strategiskt ekonomiskt perspektiv
• Stödja Förvaltningsdirektören i ekonomiska beslutsunderlag
• Säkerställa struktur, transparens och ekonomisk styrning
Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma under uppdragets gång.

Bakgrund
• Civilekonomexamen eller motsvarande högskoleutbildning inom ekonomi
• Minst fem års erfarenhet av ekonomi- och ledarskapsroll inom kommunal verksamhet under de senaste tio åren
• Erfarenhet av årsredovisning, budgetarbete och uppföljning
• God systemkunskap i Nexxus Hypergene
• Minst fem års erfarenhet av personalansvar och ett engagerande, kommunikativt ledarskap
• Du är strategisk, analytisk och strukturerad samt en stabil och trygg ledare Så ansöker du
Förutom CV på svenska behöver vi får ditt referensuppdrag med kontaktuppgifter som visar liknande erfarenhet. Beskriv uppdragets art, innehåll och omfattning samt din roll i uppdraget. Ange även påbörjat datum, slutfört datum, uppdragsgivarens namn samt kontaktuppgifter till referensperson.
Du är varmt välkommen att kontakta
Anne-Lie Lind, 070 511 90 57, anne-lie.lind@lh-affarsutveckling.se
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt och seanst fredag 20 februari. Vi presenterar kandidater för kund under vecka 9 med efterföljande intervjuer.
559433-9029
