Interim Drift- och Underhållschef inom VA
2025-11-11
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Företagspresentation Vi söker nu en interim Avdelningschef för Drift och Underhåll inom VA-försörjning till vår kund i Linköping. Det här är inledningsvis ett konsultuppdrag på ca 7-8 månader fram till sommaren 2026 via Unik Resurs, men kan bli långsiktigt för rätt person.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att uppdraget kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden Vill du vara med och leda arbetet för en trygg och hållbar VA-försörjning i en verksamhet med stark framtidstro?
Som Chef för Drift- och Underhåll ansvarar du för att leda och utveckla verksamheten inom ditt område så att vi upprätthåller ett driftsäkert och fungerande VA-ledningsnät. Du får en central roll i att driva arbetet framåt tillsammans med engagerade medarbetare och kollegor inom affärsområdet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Leda, fördela och utveckla arbetet inom drift- och underhållsavdelningen
• Ha personal-, budget- och resultatansvar för avdelningen
• Säkerställa att drift och underhåll bedrivs effektivt, säkert och med hög kvalitet
• Följa upp ekonomi, planering och utförande av drift- och underhållsprojekt
• Vara delaktig i driftinformationsprojektet - för bättre information till våra kunder
• Företräda verksamheten i kontakter med kommun, myndigheter och samarbetspartners
Din profil Vi söker dig som är en trygg, kommunikativ och närvarande ledare med ett genuint intresse för människor och verksamhetsutveckling. Du trivs i en roll där du får kombinera operativt ansvar med strategiskt arbete och har förmågan att skapa engagemang i förändring.
Vi tror att du har:
• Minst fem års erfarenhet av ledarskap, gärna inom VA, drift eller teknisk verksamhet
• Goda kunskaper inom VA-området och förståelse för drift, underhåll och ledningsnät
• Relevant utbildning, minst på gymnasienivå
• B-körkort
Som person är du lyhörd, strukturerad och har lätt för att samarbeta. Du har en naturlig förmåga att motivera och skapa delaktighet i gruppen - och ser värdet i att både lyssna och leda.
Bli en del av Unik Resurs - Din karriär och utveckling är vår prioritet! Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult.
Vårt erbjudande:
• Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
• Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
• Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
• Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
• Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag! Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR.
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;Jessica Ferm070-410 63 91jessica.ferm@unikresurs.se
Unik Resurs Välkommen till Unik Resurs!Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till!
