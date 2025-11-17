Interim chef Biblioteket Katrineholm
Poolia AB / Chefsjobb / Katrineholm Visa alla chefsjobb i Katrineholm
2025-11-17
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Katrineholm
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
, Norrköping
eller i hela Sverige
Nu söker vi för kunds räkning en interim chef för Biblioteket i Katrineholm.
Omfattning: Heltid 100%
Start: januari 2026
Längd: 6 månader, eventuellt längre.
Du blir anställd av Dreamwork men jobbar ute hos vår kund.Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
Bibliotekschefen är organiserad på kulturförvaltningen.
Från årsskiftet går kulturförvaltningen ihop med service- och teknikförvaltningen och en ny förvaltning bildas.
Kulturförvaltningen blir då ett verksamhetsområde på den nya förvaltningen. Det finns en förvaltningschef för förvaltningen och en verksamhetschef för kulturverksamheten. Verksamhetschef har två enhetschefer varav bibliotekschefen är den ena. Den andra är enhetschef för ung kultur & fritid.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Du kommer under ca 6 månader gå in och hjälpa till att lotsa arbetsgruppen, som består av bibliotekarier.
Dels håller kulturhuset Ängeln på att byggas om så gruppen behöver bli lotsad genom ombyggnationen och dels ska en sorteringsrobot upphandlas, köpas in och implementeras i verksamheten.
Därutöver behöver gruppen förankras i vad det innebär att ha ett tjänstepersonsuppdrag i en kommunal organisation och bibliotekarierollen behöver förtydligas. Gruppen behöver få guidning och insikt om hur styrkedjan ser ut och kunna ta "arbetsledaransvar" för att avlasta enhetschef.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen, behöver du uppfylla nedan kriterier:
• Du har en relevant utbildning (du behöver inte ha bibliotekserfarenhet, men såklart ett plus)
• Erfarenhet av att jobbat med förändringsledning
• HR upphandling
• Erfarenhet från kommunal organisation.
Om verksamheten
Låter detta som ett passande uppdrag för dig?
Ja då skall du såklart söka rollen genom att följa länken i annonsen. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74856". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Jörgen Piontek jorgen.piontek@dreamwork.se 076-014 88 27 Jobbnummer
9609091