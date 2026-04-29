2026-04-29
Interim Beredskaps- och Säkerhetschef - Ekerö kommun
Selecta Recruitment söker nu en erfaren och strategisk Beredskaps- och säkerhetschef för ett interimsuppdrag hos Ekerö kommun. Vi söker dig som är van att leda i komplexa miljöer och som snabbt kan ta ansvar, skapa struktur och driva utveckling inom samhällsviktig verksamhet.
Om uppdraget
Start: 15 juni 2026
Uppdragets längd: Till 31 december 2026, med möjlighet till förlängning
Omfattning: 75-100%
Placering: Ekerö (med behov av regelbunden fysisk närvaro)
Observera att uppdraget omfattar säkerhetsklassad verksamhet. Säkerhetsprövning krävs och vissa delar av uppdraget påbörjas först efter godkänd prövning.
Uppdragets innehåll
I rollen som interim beredskaps- och säkerhetschef får du ett helhetsansvar för att leda, utveckla och samordna kommunens arbete inom civil beredskap, säkerhet och trygghet.
Du kommer bland annat att:
Säkerställa fungerande ledning, styrning och samordning inom beredskap och säkerhetsarbete
Driva strategiskt utvecklingsarbete i linje med kommunens inriktning 2026-2027
Ansvara för ett välfungerande säkerhetsskyddsarbete
Hantera och prioritera både strategiska och operativa frågor i en föränderlig miljö
Stötta organisationen i pågående rekryteringar och introduktion av ny personal
Tydliggöra roller, ansvar och arbetssätt inom enheten och i samverkan med övriga organisationen
Säkerställa god samverkan med externa aktörer och myndigheter
Rollen kan även innefatta:
Dialog med politisk ledning
Hantering av akuta händelser och operativa ärenden
Stabsarbete och krisledning
Framtagande av beslutsunderlag, remisser och tjänsteskrivelser
Stöd till chefer och nyckelpersoner i organisationen
Vi söker dig som
Har minst 8 års erfarenhet i ledande roll inom kommunal verksamhet, med fullt ansvar för personal, budget och verksamhet
Har minst 5 års erfarenhet av strategiskt arbete inom civil beredskap, gärna från kommun eller region
Har erfarenhet som säkerhetsskyddschef eller ställföreträdande
Har god kunskap inom arbetsmiljö och säkerhetsrelaterade frågor (ex. hot, våld, otillåten påverkan)
Har erfarenhet av stabsarbete och krisledning, samt gärna av att utbilda inom detta
Är en trygg och tydlig ledare som kan skapa struktur i komplexa situationer
Uttrycker dig mycket väl i svenska, både i tal och skrift
Har vana av att ta fram strategiska dokument och beslutsunderlag
Varför detta uppdrag?
Det här är ett uppdrag för dig som vill göra verklig skillnad i en samhällsviktig funktion. Du får möjlighet att:
Arbeta i en strategisk nyckelroll
Påverka och utveckla viktiga samhällsprocesser
Kliva in i ett uppdrag med både operativt ansvar och strategisk höjd
Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vid frågor om uppdraget, kontakta oss på Selecta Recruitment AB.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@selectarecruitment.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Selecta Recruitment AB
(org.nr 559036-4039), https://www.selectarecruitment.se/
