Intendent till Tegelviken
2026-04-24
Har du erfarenhet av ekonomi och administration och vill ha en viktig roll i en dynamisk miljö? Nu söker vi en intendent som med stort engagemang vill vara en självklar stödfunktion för skolledningen och kollegor på skolan. Hos oss får du ett brett uppdrag med ansvar och möjlighet att utvecklas.
Tegelviken är en grundskola med cirka 60 medarbetare och 490 elever. Skolan ligger i Kvicksund cirka två mil nordväst om Eskilstuna. Våra elever kommer från både Västmanland och Sörmland. Förutom goda kunskapsresultat har Tegelviken fokus på trygghet, studiero och ett bra mående. Tegelvikare hjälper varandra och andra att lyckas, vilket innebär att du har välutbildade, ambitiösa och engagerade kollegor med höga krav på samarbete och delaktighet.
Skolan är i ett spännande skede. Det byggs en ny idrottshall och en ny förskola med gemensamt kök och matsal. Dessutom görs en omfattande ombyggnation av skolans nuvarande lokaler. Projektet är en viktig satsning på framtiden. Målet är att skapa moderna, funktionella och trivsamma miljöer för både elever och medarbetare.
Arbetsuppgifter
Ekonomisk kompetens är en nyckelförmåga i rollen. Du arbetar med budget, uppföljning, prognoser och ekonomisk analys. Till stor del arbetar du självständigt med frågorna, med regelbundna avstämningar med rektor. Du hanterar också beställningar, fakturor och avtal. Digital kompetens är viktigt eftersom du arbetar i flera olika administrativa och ekonomiska system.
I rollen har du många kontaktytor och du arbetar nära skolledning, pedagogisk personal, elever och centrala stödfunktioner. Du sitter i skolans reception där du möter besökare och tar emot samtal i skolans växel. Du är ett ansikte utåt för skolan och ger alltid god service. Vår ambition är att du brinner för Tegelvikens framgång.
Du arbetar dagtid. Det finns möjlighet till flextid och viss tid kan du arbeta hemifrån.Kvalifikationer
Som person är du strukturerad och noggrann med ett genuint intresse för att möta människor. Du är självgående med god problemlösningsförmåga. Skolans vardag präglas ofta av förändringar. Det innebär att du behöver kunna hantera oväntade situationer, prioritera om och växla mellan strategiskt planeringsarbete och operativa uppgifter med bibehållen kvalitet. I ditt arbete har du alltid barnens bästa i fokus och utgår från verksamhetens behov. Du ser helheten och bidrar till sammanhang och utveckling i verksamheten. Vidare är du trygg i din yrkesroll och fattar välgrundade beslut med ett gott professionellt omdöme.
Du har en högskoleutbildning som vi bedömer relevant för rollen. För att lyckas i denna tjänst behöver du ha erfarenhet av kvalificerade arbetsuppgifter inom administration och ekonomi. Du behöver ha god digital kompetens med stor vana av att arbeta i administrativa system. Det är en extra fördel om du jobbat i elev- eller personalsystem. Har du erfarenhet av att vara ledningsstöd, eller har jobbat i skola eller annan utbildningsverksamhet, är det meriterande.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D.
Alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas. Så ansöker du
