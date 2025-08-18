Intendent Gävle konstcentrum
2025-08-18
Kulturavdelningen, inom sektor Livsmiljö, har totalt ca 180 medarbetare och innefattar verksamheterna Konsert och evenemang, Bibliotek och kulturhus, Mötesplatser och unga samt Konst och kultur. I december 2024 invigdes den största kultursatsningen i Gävle på flera decennier, i och med nybyggnationen av Agnes Kulturhus, där du som intendent kommer att ha din arbetsplats.
Vill du vara med och skapa framtidens konstliv i Gävle kommun ned nationell och internationell utblick? Vi söker en engagerad och erfaren intendent till Gävle konstcentrum.
Gävle Konstcentrum, som nyligen firade 40 år, är en plattform för svensk och internationell samtidskonst vars uppdrag innefattar arbete med offentlig konst, utställningsverksamhet, stöd till konstföreningar och pedagogisk verksamhet. Ytterligare en aspekt av Gävle Konstcentrums verksamhet är att vara en aktiv part i ett demokratiarbete vilket bl a yttrar sig i fristadsuppdraget som ger plats för en bildkonstnär att bo och verka i Gävle kommun.
Ditt uppdrag som intendent blir att samordna och utveckla den konstnärliga verksamheten på Gävle Konstcentrum, i samarbete med enhetschef Konst och kultur, samt vara Gävle kommuns representant i konstfrågor. Du ansvarar för planering och genomförande av utställningarna i konsthallen i nära samverkan med dina kollegor på enheten. Du bidrar aktivt till att utveckla det lokala konstlivet och strävar efter att sätta Gävle Konstcentrum i en regional, nationell och internationell kontext.
I rollen som intendent kommer du ha ett övergripande ansvar för arbetet med konst i offentliga rum och Gävle kommuns konstsamling. Du ingår i projekt och planering tillsammans med kollegor, konsulter, bolag och andra sakkunniga i arbetet med konstnärliga gestaltningar och gestaltad livsmiljö som möjliggör konstupplevelser för gävleborna.
Du ingår i ledningsgruppen för Agnes Kulturhus och rapporterar direkt till enhetschef Konst och kultur. Som intendent är du gruppsamordnare, vilket innebär ett ansvar att fördela ärenden och arbetsuppgifter inom arbetsgruppen på Gävle Konstcentrum tillsammans med enhetschefen. Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna i vår gemensamma värdegrund. För dig är det självklart att utgå från den i mötet med föreningar och kulturaktörer, invånare, medarbetare och andra samarbetsparter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har;
* Högskoleexamen med inriktning konst/kultur eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer relevant
* God kunskap inom samtidskonstområdet och erfarenhet av utställningsarbete
* Brett kontaktnät inom samtidskonsten och dess institutioner, både nationellt och internationellt.
* God administrativ förmåga och vana vid dokumentation
Det är meriterande om du har;
* Erfarenhet av konstpedagogik, bildningsuppdrag eller fristadsarbete
* Arbetat i en politisk styrd organisation och/eller har kompetens kring att bedriva publik verksamhet, både offentligt finansierad och intäktsbaserad
* Kunskap/erfarenhet av byggprocesser och av projektledande arbete med offentliga konstnärliga gestaltningar
Dina personliga kompetenser;
* Du fattar snabba och tydliga beslut samt har en god initiativförmåga.
* Du ser vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat.
* Du har ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med kollegor, medborgare och aktörer.
* Du formulerar dig väl på ett tydligt och konkret sätt och anpassar din kommunikation utifrån mottagaren.
ÖVRIGT
