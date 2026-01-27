Integrationsutvecklare Lead (Expert)

2026-01-27


Plats: Sundbyberg (hybrid, upp till 50 % distans) Omfattning: 80-100 % Uppdragsperiod: april 2026 - april 2028 (möjlighet till förlängning)
Om uppdraget
Vi söker nu en Integrationsutvecklare Lead på expert­nivå till ett långsiktigt och samhällskritiskt uppdrag. Rollen kombinerar tekniskt ledarskap med hands-on integrationsutveckling i en modern och containerbaserad miljö.
Du får ett tydligt ansvar för den tekniska riktningen i teamet, fungerar som bollplank i arkitektur- och designfrågor samt säkerställer kvalitet i lösningar och kod. Uppdraget bedrivs agilt och du arbetar nära analytiker, utvecklare, testare och applikationsspecialister kopplade till integrationsplattformen.
Exempel på arbete i uppdraget är migrering från legacy till ny integrationsplattform, refaktorering av befintliga flöden samt utveckling av nya och förändrade integrationer.

Dina arbetsuppgifter
Ta tekniskt ledarskap i teamet och guida arkitektur- och designval

Säkerställa kvalitet, struktur och framdrift i utvecklingsarbetet

Utveckla och implementera integrationsflöden i Apache Camel på Kubernetes

Arbeta med XML/XSLT och transformation mellan olika format

Dokumentera design- och systemlösningar

Delta i förvaltningsarbete: felsökning, rättning och testning

Medverka i projekt och bidra till införande av nya tekniska förmågor

Stödja teamets tekniska utveckling och arbetssätt

Kravprofil (obligatoriskt)
Minst 10 års erfarenhet som systemutvecklare

Minst 5 års erfarenhet av applikationsutveckling baserad på mikroservicearkitektur och containerteknik

Minst 5 års erfarenhet av Java

Minst 5 års erfarenhet av integrationsutveckling med:

XML/XSLT

JMS

Webbtjänster (SOAP/REST)

Minst 3 års erfarenhet av Apache Camel

Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i tal och skrift

Meriterande
Erfarenhet av systemintegration inom energi- eller samhällskritisk verksamhet

Erfarenhet av Spring / Spring Boot

Erfarenhet av arbete med API Gateway-lösningar

Dina personliga egenskaper
Tydlig, trygg och pedagogisk i ditt tekniska ledarskap

Självständig, initiativtagande och lösningsorienterad

God samarbetsförmåga och lätt för att skapa förtroende

Flexibel och anpassningsbar i ett komplext uppdrag

Övrig information
Uppdraget kräver säkerhetsprövning och registerkontroll (start sker först efter godkänd process)

Konsulten förväntas vara på plats minst 2,5 dagar per vecka

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
