Integrationsutvecklare Lead (Expert)
Zetterholm & Partners AB / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-01-27
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Zetterholm & Partners AB i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Järfälla
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Plats: Sundbyberg (hybrid, upp till 50 % distans) Omfattning: 80-100 % Uppdragsperiod: april 2026 - april 2028 (möjlighet till förlängning)
Om uppdraget
Vi söker nu en Integrationsutvecklare Lead på expertnivå till ett långsiktigt och samhällskritiskt uppdrag. Rollen kombinerar tekniskt ledarskap med hands-on integrationsutveckling i en modern och containerbaserad miljö.
Du får ett tydligt ansvar för den tekniska riktningen i teamet, fungerar som bollplank i arkitektur- och designfrågor samt säkerställer kvalitet i lösningar och kod. Uppdraget bedrivs agilt och du arbetar nära analytiker, utvecklare, testare och applikationsspecialister kopplade till integrationsplattformen.
Exempel på arbete i uppdraget är migrering från legacy till ny integrationsplattform, refaktorering av befintliga flöden samt utveckling av nya och förändrade integrationer.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Ta tekniskt ledarskap i teamet och guida arkitektur- och designval
Säkerställa kvalitet, struktur och framdrift i utvecklingsarbetet
Utveckla och implementera integrationsflöden i Apache Camel på Kubernetes
Arbeta med XML/XSLT och transformation mellan olika format
Dokumentera design- och systemlösningar
Delta i förvaltningsarbete: felsökning, rättning och testning
Medverka i projekt och bidra till införande av nya tekniska förmågor
Stödja teamets tekniska utveckling och arbetssätt
Kravprofil (obligatoriskt)
Minst 10 års erfarenhet som systemutvecklare
Minst 5 års erfarenhet av applikationsutveckling baserad på mikroservicearkitektur och containerteknik
Minst 5 års erfarenhet av Java
Minst 5 års erfarenhet av integrationsutveckling med:
XML/XSLT
JMS
Webbtjänster (SOAP/REST)
Minst 3 års erfarenhet av Apache Camel
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av systemintegration inom energi- eller samhällskritisk verksamhet
Erfarenhet av Spring / Spring Boot
Erfarenhet av arbete med API Gateway-lösningarDina personliga egenskaper
Tydlig, trygg och pedagogisk i ditt tekniska ledarskap
Självständig, initiativtagande och lösningsorienterad
God samarbetsförmåga och lätt för att skapa förtroende
Flexibel och anpassningsbar i ett komplext uppdragÖvrig information
Uppdraget kräver säkerhetsprövning och registerkontroll (start sker först efter godkänd process)
Konsulten förväntas vara på plats minst 2,5 dagar per vecka Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7124812-1810083". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zetterholm & Partners AB
(org.nr 559521-8818), https://talent.zetterholmpartners.se
Månskensvägen (visa karta
)
132 39 SALTSJÖ-BOO Jobbnummer
9707590