Integrationsspecialist till SaaS-bolag i Göteborg
Bravura Sverige AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-03-24
Publiceringsdatum2026-03-24Om tjänsten
Detta är ett konsultuppdrag på heltid där du initialt blir anställd hos Bravura och arbetar på uppdrag hos vår kund, med ambitionen att på sikt gå över i en anställning hos kunden.Om företaget
Vår kund är ett internationellt SaaS-bolag som utvecklar lösningar för att effektivisera och automatisera digitala dokumentflöden. Företaget arbetar långsiktigt med sina kunder och levererar tjänster som används av organisationer i olika branscher. Teamen består av specialister inom teknik, produkt och kundleverans som samarbetar tätt och arbetar strukturerat i projekt. Du blir en del av en organisation som värdesätter kompetensutveckling och kunskapsdelning.
Mer information kring vilket kundföretag det gäller får du senast vid ett intervjutillfälle. Dina arbetsuppgifter
Som integrationskonsult arbetar du med att bygga, konfigurera och kvalitetssäkra tekniska integrationer. Du tolkar och strukturerar filformat, sätter upp kommunikationslösningar och analyserar dataflöden för att säkerställa att systemen fungerar som de ska. Rollen innebär ett tätt samarbete med interna projektteam såsom dataformat och felsökning, och du samarbetar tätt med, där du blir en teknisk expert som bidrar med lösningar och tar ansvar för hur data rör sig genom plattformen.
Arbetet sker i en tekniskt komplex miljö med många egenutvecklade verktyg och flöden. Du introduceras successivt och får möjlighet att specialisera dig mot det område där du trivs bäst -exempelvis filformat, kundprojekt eller kommunikationskonfiguration. Rollen kombinerar tekniskt analysarbete med visst kundfokus, och du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor.
Du kommer exempelvis:
Tolka och mappa filformat samt konvertera data mellan system
Bygga och anpassa XML/XSLT-baserade format och strukturerade filer
Sätta upp kommunikationsflöden (API, SFTP, AS2 m.fl.)
Ta fram lösningsförslag baserat på kravställning och dataflöden
Felsöka, analysera och verifiera integrationskedjor i samarbete med interna team
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Universitetsexamen i Systemvetenskap, Dataekonomi, Datavetenskap eller motsvarande
Tidigare erfarenhet från arbete med integration, EDI eller implementationer, antingen från studier eller arbete
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av XML, XSLT eller andra strukturerade dataformat
Kunskap om API, SFTP, AS2 eller andra kommunikationsprotokoll
Förståelse för ekonomi-/fakturaflöden
Du trivs i en roll där du får analysera, testa och förstå hur tekniska flöden hänger ihop. Du löser problem metodiskt och använder din logiska förmåga för att hitta fungerande lösningar. Samtidigt är du kommunikativ och samarbetar gärna med kollegor när du behöver bolla en fråga. Du tar initiativ, är nyfiken och vågar prova dig fram. Rollen passar dig som vill utvecklas i en komplex miljö och bidra till att skapa stabila och kvalitetssäkrade integrationer.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse, önskvärt med start i början av maj Plats: Göteborg Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-09-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7376863-1911011". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
