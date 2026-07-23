Stödpedagog till Ekebackas gruppbostad
Vara kommun / Behandlingsassistentjobb / Vara Visa alla behandlingsassistentjobb i Vara
2026-07-23
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vara kommun i Vara
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med vuxna personer inom LSS i en lantlig miljö och samtidigt göra verklig skillnad i människors vardag? Då kan Ekebackas gruppbostad vara rätt arbetsplats för dig.
Vi söker dig som har ett stort intresse för tydliggörande pedagogik, struktur och som gillar utmaningar.
Din roll
I din roll ingår det att planera, utforma genomförandeplaner, dokumentera, göra regelbundna utvärderingar samt medverka till att verksamheten håller en god kvalitet. Arbetet innebär även samverka med föräldrar, anhöriga och gode män/förvaltare samt övriga aktörer både internt och externt.
Du ger individuellt stöd i den dagliga livsföringen. Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära stöd vid städning, matlagning, personlig hygien och läkemedelshantering. Du arbetar tydliggörande och skapar struktur, förutsägbarhet och trygghet i vardagen.
Du planerar arbetet tillsammans med den person du stöttar och verkar för att varje individ ska vara delaktig och ha inflytande över sin vardag. Du uppmuntrar även till fritids- och kulturaktiviteter samt delaktighet i samhället utifrån individuellt uppsatta mål, med målet att stärka personens självständighet.
Din kunskap och erfarenhet
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning till stödpedagog, som omfattar minst 200 YH poäng eller 60 högskolepoäng.
Du har erfarenhet av arbete med personer som kan uppvisa utmanande beteenden och kan arbeta metodiskt utifrån fastställda rutiner. Du har kunskap om lågaffektivt bemötande och erfarenhet av att kartlägga utmanande beteenden. Du är även van vid att använda alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder, exempelvis bildstöd och sociala berättelser.
Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift, har god datorvana och är van vid att dokumentera.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom socialpsykiatri, flerårig erfarenhet inom funktionshinderområdet samt kunskap om Lifecare eller liknande verksamhetssystem.
Som person är du lugn, trygg och ansvarstagande. Du arbetar självständigt, samarbetar väl med kollegor och andra professioner samt kan anpassa och prioritera ditt arbete när förutsättningarna förändras. Du har ett professionellt förhållningssätt, behåller lugnet i utmanande situationer och har ett genuint intresse för målgruppen.
B-körkort och tillgång till BankID krävs för tjänsten.
För anställning behöver du kunna visa upp utdrag från polisens belastningsregister. Typ av utdrag: Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning
Du behöver även kunna visa upp pass/giltigt ID kort. Körkort kan visas upp tillsammans med personbevis som man hämtar på skatteverket.se med hjälp av Bank-ID, detta kan vi göra vid bokad intervju.
Din framtida arbetsplats
Ekebacka är en gruppbostad för vuxna personer med kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Verksamheten är belägen på en lantgård utanför Vara. Daglig verksamhet bedrivs på gården under dagtid i form av djurskötsel, vedhantering, skogsjobb, trädgårdsarbete m.m. Det arbetar 20 personal i verksamheten.
Arbetstiden varierar mellan dagtid, helg- och kvällstjänstgöring, journätter samt vaken natt.
Urval och intervjuer kan komma ske löpande under ansökningstiden. Vi kan komma att tillämpa provanställning.
Har du frågor kring lön, kontakta rekryterande chef.
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer här Varakommun
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag om du är månadsanställd.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vara Kommun
(org.nr 212000-2924), http://www.vara.se/
Stora Torget 8 (visa karta
)
534 81 VARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Omsorgen kring personer med funktionsneds, Ekebacka Kontakt
Kommunal Kommunal 0512-31493 Jobbnummer
10009680