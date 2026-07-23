2 Elektriker sökes för projekt i Eskilstuna

Convextra Group AB / Installationselektrikerjobb / Västerås
2026-07-23


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Söker du ett välorganiserat projekt i en säkerhetsklassad miljö? Vi söker nu två kompetenta elektriker för ett tidsbegränsat uppdrag i Eskilstuna.
Projektet omfattar i huvudsak uppbyggnad av kabelstegar samt kabeldragning på en anläggning med höga säkerhets- och kvalitetskrav.
🔒 Säkerhetsprövning & Tillträdeskrav
Eftersom arbetsplatsen är ett certifierat skyddsområde tillämpas ett strikt säkerhetsprotokoll för allt tillträde. Formell ansökan om tillstånd krävs före projektstart.
För att vara aktuell för uppdraget behöver du kunna uppvisa ett giltigt ID06 samt lämna följande uppgifter vid intresseanmälan:
• 1-2 årserfarenhet.
• självgående.
• Har el- utbildning eller motsvarande erfarenhet som kan bedömas som tillämplig.
• B- körkort och tillgång till bil.
• lyhörd och strävar efter utveckling.

📋 Uppdragsfakta
Plats: Eskilstuna
Varaktighet: Ca 2–3 veckor med stor chans till förlängning.
Arbetstider: Måndag–Fredag, kl. 07:00–17:00
Arbetsuppgifter: Kabelstegsmontage, kabeldragning och förberedande installationer.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
Skicka ett mail med cv och personlig brev
E-post: Mohammed.Bisharah1@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elektriker sökes i ESK".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Convextra Group AB (org.nr 559583-7641)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Mohammed Bisharah
Mohammed.Bisharah1@gmail.com

Jobbnummer
10009693

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