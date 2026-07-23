Fysioterapeut till vårdcentral timanställd eller deltid (816 tim/vecka)

Gislehälsan Aktiebolag / Sjukgymnastjobb / Gislaved
2026-07-23


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Vi söker en fysioterapeut till vårdcentralen Gislehälsan i Gislaved. Tjänsten är timanställd eller deltidsanställning med omfattning 8–16 timmar per vecka. Uppdraget innebär arbete nära patienterna i primärvården.

Publiceringsdatum
2026-07-23

Dina arbetsuppgifter
Bedömning och fysioterapeutiska insatser för patienter med besvär kopplade till rörelse och funktion
Behandling och uppföljning samt planering av hemträning
Dokumentation i journalsystem Cosmic enligt vårdcentralens rutiner
Samverkan med övriga yrkesgrupper inom vårdcentralen samt vid behov med andra aktörer

Kvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast (behörighet enligt gällande regler)
God kommunikationsförmåga och förmåga att skapa trygghet i mötet med patienter
Självständigt och strukturerat arbetssätt
Erfarenhet av primärvård är meriterande

Omfattning och anställningsform
8–16 timmar per vecka
Timanställd eller deltid (enligt överenskommelse)
Start: enligt överenskommelse

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och gärna ett kort personligt brev där du beskriver:
vilken omfattning du söker (8–16 tim/vecka)
om du vill arbeta som timanställd eller deltid
kort om din erfarenhet inom primärvård

Ange gärna i ämnesraden: "Fysioterapeut – Gislehälsan ".

För frågor om tjänsten, kontakta oss på gislehalsan1@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: gislehalsan1@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Gislehälsan Aktiebolag (org.nr 556792-4880)
Regeringsgatan 20 (visa karta)
332 30  GISLAVED

Arbetsplats
Gislehälsan AB

Jobbnummer
10009694

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