Beamline Scientist at Bloch beamline
Lunds Universitet / Fysikjobb / Lund Visa alla fysikjobb i Lund
2026-07-23
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Ditt team
Strålröret Bloch är avsett för högupplöst ARPES och spin-ARPES för att studera elektronstrukturen hos ytor och 2D-material. Strålröret tillhandahåller VUV- och soft X-ray med variabel polarisation till två slutstationer – ARPES och spin-ARPES – med en strålstorlek ned till 10 μm × 10 μm. Teamet består av sex medlemmar, däribland forskare, ingenjörer, postdoktorer och tekniker, som aktivt driver flera forsknings- och utvecklingsprojekt.
Vill du arbeta vid en av världens starkaste ljuskällor?
MAX IV söker en strålrörsforskare vid den toppmoderna ARPES-beamline BLOCH för att vidareutveckla ARPES- och spin-ARPES-programmen, bland annat genom att vidareutveckla instrumenteringen, utöka användargrupperna och bedriva egen vetenskaplig forskning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara
Säkerställa en stabil och optimal daglig drift av strålröret, inklusive alla instrument, programvara och tillhörande anläggningar, samt förbereda det för de planerade användarexperimenten.
Ge stöd till användarna under uppsättningen och genomförandet av strålrörsexperiment.
Säkerställa att den tekniska infrastrukturen alltid är tillgänglig och arbeta för förbättringar som bidrar till ett användarvänligt strålrör.
Bidra till den kontinuerliga utvecklingen och implementeringen av metoder och strålrörets instrumentering.
Driva ett eget eller gemensamt forskningsprogram och anskaffa extern finansiering.
Vara en aktiv roll i utvecklingen av strålrörets forskning.
Genomföra upphandlingar för att utveckla och underhålla den tekniska infrastrukturen.
Tillsammans med strålrörets ansvariga utvärdera inkomna förslag utifrån genomförbarhet.
Informera befintliga och potentiella nya användare om strålrörets nuvarande kapacitet och uppgraderingsplaner.
Skapa och underhålla dokumentation av strålröret.
Ha gedigna kunskaper om de allmänna och organisatoriska säkerhetsreglerna och kraven, samt instruera användare och teammedlemmar.
Handleda tillfällig personal (postdoktorer, doktorander och masterstudenter).
För att lyckas i rollen krävs att du har följande kvalifikationer
Doktorsexamen i fysik, materials science eller motsvarande.
Dokumenterad yrkesmässig forskningserfarenhet (efter doktorsexamen) inom området synkrotronbaserad ARPES.
Dokumenterad yrkesmässig forskningserfarenhet (efter doktorsexamen) av att utföra och tolka mikro-ARPES-experiment och -data.
Omfattande erfarenhet av att använda och underhålla utrustning för ultrahögt vakuum.
Erfarenhet av programmering i t.ex. Python.
Bevisad förmåga att arbeta självständigt.
Utmärkta kunskaper i engelska, god kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga.
Erfarenhet av användarsupport vid synkrotronanläggningar eller laboratorier.
Följande ses som meriter
Dokumenterad erfarenhet av spin-ARPES.
Dokumenterad erfarenhet av operando (t.ex. under spänning, belastning eller töjning).
Dokumenterad erfarenhet av andra synkrotronbaserade tekniker.
Vi erbjuder
När du blir en del av vårt MAX IV-team kliver du in i en värld av banbrytande forskning. Vi gör det osynliga synligt genom att stödja forskare från hela världen och bidra till vetenskapliga resultat som gynnar samhället. Vi erbjuder dig en mångkulturell arbetsmiljö med stora möjligheter till personlig utveckling och respekt för en sund balans mellan arbete och fritid.
Vill du arbeta i en utmanande och stödjande miljö? Kom då till oss och ta chansen att verkligen göra skillnad!
Du ansöker genom vårt rekryteringsverktyg Varbi. Vi ber dig skicka in din ansökan på engelska.
För mer information, besök:https://www.lunduniversity.lu.se/about-lund-university/work-lund-universitywww.sweden.sehttps://www.maxiv.lu.se/about-us/careers/compensation-benefits/
Beredskap förekommer inom tjänsten. Provanställning kan komma att tillämpas.
MAX IV är ett nationellt forskningslaboratorium med Lunds universitet som värduniversitet. MAX IV tillhandahåller toppmodern utrustning för forskning inom områden som teknik, fysik, strukturbiologi, kemi och nanoteknik. MAX IV med sina 16 strålrör tar emot upp till 2 000 nationella och internationella forskare årligen, vilka genomför banbrytande experiment inom material- och biovetenskap med hjälp av det briljanta röntgenljuset.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
P.O Box 118 (visa karta
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221 00 LUND Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
Andrey Shavorskiy andrey.shavorskiy@maxiv.lu.se +46702281657 Jobbnummer
10009686