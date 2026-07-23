Stödpedagog/Behandlingspedagog till Karlsrogatan
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2026-07-23
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Vill du ha ett jobb där du verkligen gör skillnad på riktigt? Hos oss på Karlsrogatan får du arbeta nära människor och skapa trygghet, utveckling och självständighet. Vi söker dig som vill vara med och påverka, utveckla samt driva det pedagogiska arbetet framåt. Tillsammans med arbetsgruppen bidrar du med struktur, inspiration och ett professionellt förhållningssätt i verksamheten.
Din roll
Du arbetar utifrån ett professionellt förhållningssätt med individens behov i centrum och bidrar till att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. Du möter en varierad och meningsfull vardag där du arbetar med vuxna inom SoL och LSS. Behoven kan omfatta autism, utvecklingsstörning, psykisk ohälsa, social problematik och samsjuklighet.
Tillsammans med arbetsgruppen planerar du insatser, upprättar genomförandeplaner samt ansvarar för dokumentation och uppföljning. Du skapar goda relationer, främjar delaktighet och motiverar brukarna i vardagen.
Du har även en central roll i det pedagogiska arbetet i verksamheten. Det innebär att du stöttar kollegor och bidrar till att utveckla arbetssätt och kvalitet. Arbetet omfattar stöd i dagliga aktiviteter, utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser från sjuksköterska samt att skapa struktur och förutsägbarhet för brukarna.
Din kunskap och erfarenhet
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning till stödpedagog om minst 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng. Även utbildning till behandlingspedagog eller annan eftergymnasial utbildning inom socialt arbete som arbetsgivaren bedömer som likvärdig är relevant för tjänsten.
Du har kunskap om samsjuklighet, NPF och exekutiva funktioner samt erfarenhet av IBIC, social dokumentation och lågaffektivt bemötande.
Du har god datorvana och gärna erfarenhet av Lifecare. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Som person är du trygg, strukturerad och pedagogisk med god samarbetsförmåga. Du arbetar självständigt, tar ansvar och är trygg i utmanande situationer.
För anställning krävs utdrag ur polisens belastningsregister. Typ av utdrag: Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning
Du behöver även kunna visa upp pass/giltigt ID kort. Körkort går att visa upp tillsammans med personbevis som man hämtar på skatteverket.se med hjälp av Bank-ID, detta kan vi göra vid bokad intervju.
Din framtida arbetsplats
Karlsrogatans serviceboende bedriver verksamhet dygnet runt, med arbete förlagt till dag, kväll, helg och journätter. Verksamheten utvecklas mot ett ökat fokus på samsjuklighet, och du blir en viktig del i kvalitetsarbetet tillsammans med dina kollegor.
Urval och intervjuer sker löpande. Provanställning kan komma att tillämpas.
Har du frågor kring lön, kontakta rekryterande chef.
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer här Varakommun
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag om du är månadsanställd.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vara Kommun
(org.nr 212000-2924), http://www.vara.se/
Stora Torget 8 (visa karta
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534 81 VARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor social välfärd, Verksamhet funktionsstöd och arbetsmarknad, Karlsrogatans servicebostad Jobbnummer
10009681