Redovisningskonsult till Ekonomibasen
Norén & Lindholm AB / Redovisningsekonomjobb / Västerås Visa alla redovisningsekonomjobb i Västerås
2026-07-23
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norén & Lindholm AB i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta på en redovisningsbyrå där du får bygga långsiktiga kundrelationer, ta stort eget ansvar och samtidigt ha kunniga kollegor nära till hands?På Ekonomibasen har vi hjälpt företag med ekonomi- och redovisningstjänster i över 35 år. Vi är idag ett dotterbolag till Bad & Värme med kunder inom många olika branscher. Som medlemmar i FAR värdesätter vi kvalitet, kompetensutveckling och professionell rådgivning.Nu söker vi en redovisningskonsult som vill bli en viktig del av vårt team.
Om rollen
Här får du arbeta med hela redovisningsprocessen och ha ett eget kundansvar. Rollen passar dig som uppskattar frihet under ansvar och vill vara en uppskattad rådgivare till dina kunder.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Löpande bokföring
Avstämningar
Fakturering
Periodiseringar
Lönehantering
Bokslut och årsredovisningar
Företags- och privata deklarationer
Budgetarbete (meriterande)
Kundansvar och löpande rådgivning
Vi arbetar i Spiris, Fortnox och Hantverksdata.
Vi söker dig som
Du har erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete och känner dig trygg i dialogen med kunder. Du tycker om att ta ansvar, arbeta lösningsorienterat och bidra till att skapa långsiktiga relationer.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av redovisning på byrå eller i liknande verksamhet
Har arbetat med bokslut och deklarationer
Trivs med eget kundansvar
Är strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten
Gillar att samarbeta och dela med dig av din kunskap
Erfarenhet av budgetarbete eller auktorisation är meriterande men inget krav.
Varför Ekonomibasen?
Vi är ett mindre företag där varje medarbetare har stor betydelse. Här finns inga långa beslutsvägar, istället arbetar vi nära varandra, stöttar varandra och har roligt tillsammans.
Hos oss får du:
Eget kontor
Moderna lokaler i Sigmahuset i centrala Västerås (inflyttning under hösten)
Flexibilitet för rätt person
Friskvårdsbidrag och massage
Förmånlig pensionslösning
Kontinuerlig utbildning genom vårt medlemskap i FAR
En arbetsplats med högt i tak, gemensamma frukostar och regelbundna AW:s
Om Ekonomibasen
Vi tror att de bästa resultaten skapas när människor trivs på jobbet. Därför investerar vi både i våra medarbetares kompetens och i en arbetsmiljö där alla känner sig delaktiga.
Placering: VästeråsOmfattning: Heltid (möjlighet till flexibilitet för rätt person)
Välkommen med din ansökan och bli en del av Ekonomibasen!
Vill du veta mer?
Rekryteringen sker i samarbete med Norén & Lindholm. Din ansökan registrerar du på www.norenlindholm.se
eller genom knappen nedan senast 16 augusti. Urval och intervjuer sker löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta Lisa Tojkander på 070-77 88 155 eller lisa@norenlindholm.se
Vår rekryteringspocess
Vi värdesätter mångfald och tror att olika perspektiv stärker både människor och organisationer. Hos oss är alla välkomna att söka. I Norén & Lindholms rekryteringsprocess använder vi person- och logiktester som ett stöd för att säkerställa en strukturerad, objektiv och träffsäker bedömning.
Om Norén & Lindholm
Norén & Lindholm är ett etablerat rekryterings- och interimsföretag med hjärtat i Mälardalen. Vi matchar kompetens med företagens behov, från specialister till ledare. Hos oss är det personliga engagemanget alltid i fokus och vi vill skapa lyckade möten mellan människor och arbetsgivare.
Välkommen med din ansökan!
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norén & Lindholm AB
(org.nr 556674-5047)
Metallverksgatan 4 a (visa karta
)
721 30 VÄSTERÅS Arbetsplats
Ekonomibasen i Västerås AB Kontakt
Lisa Tojkander lisa@norenlindholm.se 070-7788155 Jobbnummer
10009697