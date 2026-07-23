Medicinsk sekreterare till Ortopedkliniken Danderyds sjukhus
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2026-07-23
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Är du utbildad medicinsk sekreterare och vill arbeta på en trygg arbetsplats där du kan utvecklas? Vill du tillhöra ett härligt gäng som värdesätter gemenskap och att ha kul på arbetet samtidigt som vi tillsammans når våra mål med högsta yrkesmässiga standard? Då är du välkommen att söka denna tjänst hos oss!
Vårt anställningserbjudande
Vi erbjuder dig att arbeta på en trygg arbetsplats där du kan utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor som har lång erfarenhet. Du ingår i en mycket välfungerande, trivsam grupp som högt värderar gemenskap, förtroende och att alltid stötta varandra.
Som medicinsk sekreterare hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och patientfokuserad miljö med varierande och omväxlande arbetsuppgifter. Du blir en viktig medarbetare i teamet. Genom att avlasta läkare med administrativa arbetsuppgifter har du som medicinsk sekreterare en nyckelfunktion som får helheten att fungera.
Vi uppmuntrar till balans genom arbetslivet och erbjuder därför ett arbete på vardagar med ett flexibelt upplägg med möjlighet till att arbeta på distans. (Enstaka arbetspass på helger förekommer utefter verksamhetens behov.)
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 800 kr per år. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Dina förmåner - Danderyds sjukhus Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss är du en viktig del av den administrativa enheten på ortopedkliniken tillsammans med dina kollegor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Journaldokumentation i TakeCare
Registrering av vårdkontakter
Diagnos- och åtgärdskodning
Post- och remisshantering
Bokning av polikliniska operationer Kvalifikationer
Medicinsk sekreterare-/Vårdadministratörsutbildning eller eftergymnasial utbildning till läkarsekreterare/medicinsk sekreterare.
Dokumenterad grundutbildning i sjukdomsklassificering.
God kännedom om DRG och dess logik.
Goda kunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
God IT-vana i Windows-miljö och Office 365. Dina personliga egenskaper
Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Du har lätt för att samarbeta med andra och är effektiv och ansvarstagande. Du är också bra på att planera och organisera ditt arbete samt är öppen för förändringar och nya arbetssätt. Som administratör behöver du vara kvalitetsmedveten och serviceinriktad, ta egna initiativ och vara intresserad av att tillsammans med dina kollegor utveckla de administrativa arbetsuppgifterna. Övrig information
Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.
Anställningsgrad 100%. Arbetet sker i första hand på vardagar, dock kan enstaka arbetspass på helger förekomma utefter verksamhetens behov.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4700 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer att trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling.
Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.
Här kan du läsa mer om Danderyds sjukhus
Om verksamheten
Verksamhetsområde Ortopedi på Danderyds sjukhus är en dygnet-runt-verksamhet med drygt 300
medarbetare. Vi bedriver både akut och elektiv vård och träffar patienter på vår ortopedmottagning, vid
ortopedsektionen på sjukhusets akutmottagning samt vid våra två ortopediska slutenvårdsavdelningar.
Vi opererar på centraloperation med egen operationspersonal och bedriver även dagortopedisk
operationsverksamhet. I vår verksamhet ryms även en omfattande paramedicinsk sektion.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
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Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
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Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Danderyds Sjukhus, Ortopedi, Läkarsekreterare Kontakt
Vision Vision 08-12357222 Jobbnummer
10009682