Stabschef till Bromma stadsdelsförvaltning
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2026-07-23
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss
Bromma stadsdelsförvaltning består av fem avdelningar och en stab som leds av stadsdelsdirektören. Till hösten ska en ny stabsenhet inrättas där det kommer ingå funktioner från nuvarande stab samt förvaltningens olika avdelningar. Enheten ska fungera som stadsdelsdirektörens stödfunktion men också som stöd och bollplank åt förvaltningsledningen, övriga chefer och medarbetare i förvaltningsövergripande frågor.
Vi söker nu en enhetschef som vill leda och utveckla den nya stabsenheten framåt.
Vi erbjuder dig
Hos oss erbjuds du ett utvecklande och varierande uppdrag med spännande utmaningar i en expansiv stadsdel. Här blir du en del av en verksamhet som bidrar till samhällsnytta och delaktighet med Brommaborna i fokus. Arbetsplatsen präglas av öppenhet, transparens, trevligt klimat och god facklig samverkan. Som chef har du också tillgång till ett professionellt verksamhetsstöd inom ekonomi, hr och ledningssystem. Vi sitter i nya moderna, aktivitetsbaserade lokaler i Bromma blocks.
Läs mer om att vara chef i Stockholm stad: här
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Din roll
Uppdraget som stabschef innebär bland annat att stödja, samordna, effektivisera och utveckla förvaltningens administration och samordna förvaltningsgemensamma uppdrag. Stabsenheten arbetar för stadsdelsdirektör, förvaltningsledning och förvaltningens avdelningar.
Som stabschef leder du arbetet inom enheten som kommer bestå av tio medarbetare inom olika professioner. Du har verksamhets-, budget och personalansvar för din enhet. Stort fokus är att stötta stadsdelsdirektör inom enhetens områden samt samordna, driva och utveckla enheten.
Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp och rapporterar till stadsdelsdirektör.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
för uppdraget relevant akademisk högskoleexamen,
god förmåga och erfarenhet av att leda/facilitera grupper,
god kunskap om kommunal förvaltning och nämndprocesser,
erfarenhet av att skriva remissvar eller olika typer av tjänsteutlåtanden,
kunskap och erfarenhet av integrerat ledningssystem (ILS) som är stadens system för ledning och styrning av verksamhet och ekonomi,
god kommunikativ förmåga där du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
deltagit i förvaltningsövergripande ledningsgrupp,
relevant erfarenhet av arbetsledning,
erfarenhet på stadsövergripande nivå med god kunskap om politisk styrning samt Stockholms stads budgetprocess,
arbetat med innovation,
erfarenhet av att visualisera verksamhet, dess processer och struktur i modelleringsverktyget 2C8.
Dina personliga färdigheter och förmågor
Chefsuppdraget är både utvecklande och utmanande. Det förutsätter handlingskraft, uthållighet och ett ledarskap som präglas av kommunikation, tillit samt mod att hantera komplexa situationer. Vi söker dig som är en trygg och stabil ledare som agerar professionellt utifrån uppdrag och situation. Du vågar driva beslut och utveckling framåt samtidigt som du är lyhörd för verksamhetens behov och förutsättningar. Du arbetar strategiskt och målmedvetet med helhetsperspektiv, prioritering och uppföljning.
Rollen kräver ett utvecklingsorienterat förhållningssätt där du driver förändrings- och förbättringsarbete samt främjar nytänkande, samarbete och delaktighet. Du har förmåga att skapa engagemang, bygga god samverkan och förena olika funktioner och kompetenser mot gemensamma mål och en tydlig riktning framåt.Publiceringsdatum2026-07-23Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Rekryteringsprocessen består av intervjuer, arbetsprov, arbetspsykologiska tester samt referenstagning.
Låter det här som en spännande utmaning? Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför eventuell intervju medtag svensk/EU EES ID-handling eller pass samt relevanta originalhandlingar för tjänsten, utbildningsbevis/examensbevis, ev. utfärdad legitimation för yrket, intyg eller arbetstillstånd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Köpsvängen 24, Bromma (visa karta
)
168 67 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Bromma stadsdelsförvaltning Kontakt
Laila Bergmark, Kommunal 08-50806017 Jobbnummer
10009688