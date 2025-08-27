Integrationsingenjör
2025-08-27
Vill du skapa ny teknik i stället för att bara vänta på den? Hos Syntronic ligger vi steget före och är i teknikens framkant.
Vi vill blir fler Integrationsingenjörer på Syntronic och söker dig som vill bli en del av vårt team bestående av experter i en internationell miljö.
Arbetet innebär att du kommer att jobba med integration och verifiering av de senaste 5G radioprodukterna.
Som Integrationsingenjör kommer du bland annat att arbeta med:
Integration av mjukvara och hårdvara
Felsökning och problemlösning
Funktions- och verifieringstester
Analysera krav och skriva testspecifikation
Validera testutrustning.
Som Integrationsingenjör på Syntronic kommer du främst jobba inom telekom. Ditt arbete har en internationell miljö och du får tillsammans med dina kollegor utvecklas inom avancerad RF-teknik. Dina uppdrag kommer i första hand att utföras in-house på Syntronic men kan också vara ute hos någon av våra kunder.
På vårt kontor i Gävle har vi labb på över 1500kvm med den senaste avancerade utrustningen för att kunna arbeta med digital och analog utveckling.
Vi söker en Integrationsingenjör som:
Har en högskole- eller civilingenjörsexamen eller annan relevant utbildning inom exempelvis Radio, Elektro, Teknisk fysik, eller motsvarande
Är analytisk och noggrann
Kommunicerar flytande på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du som Integrationsingenjör har:
Tidigare arbetat med Elektronikkonstruktion, gärna mot RF
Mjukvaruerfarenhet (Linux, HP Vee, m.m.)
Erfarenhet av arbete i labbmiljö med avancerade mätinstrument så som signalgenerator och spektrumanalysator
Erfarenhet av att analysera testdata.
Vi ser att du som Integrationsingenjör hos oss är driven, flexibel och självgående med en stark teamkänsla. Det är viktigt att du är kreativ och arbetar med ett engagemang och driv för dina arbetsuppgifter. Du har en god social kompetens men kan även vid behov arbeta självständigt och vet när det är dags att fokusera. Vi ser också gärna att du är analytisk, logisk, metodisk och strukturerad samt kan hantera flera uppgifter parallellt.
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt. Välkommen till Syntronic!Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 29 augusti. Vi arbetar med löpande urval.
Bakgrundskontroller kan förekomma.
