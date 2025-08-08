Integrations Architect
Ecareer AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-08-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ecareer AB i Göteborg
, Mölndal
, Borås
, Lidköping
, Halmstad
eller i hela Sverige
Aveer söker en driven integrationsarkitekt till en av våra kunder.
Kärnkompetens
Dokumenterad erfarenhet som IT-arkitekt med fokus på systemintegration och digitala ekosystem inom offentlig sektor.
Djup teknisk kompetens inom integrationsmönster, tjänsteorienterad arkitektur (SOA) och mikrotjänstbaserade lösningar (Microservices).
God kunskap om och erfarenhet av arbete med Nationella Tjänsteplattformen (NTjP/SKLTP).
Praktisk erfarenhet av att implementera och konsumera tjänster enligt RIV TA-specifikationer, inklusive arbete med nationella tjänster och tjänstekontrakt.
Tidigare uppdrag inom centrala integrationscenter, med ansvar för teknisk design, styrning och kvalitetsgranskning av integrationslösningar.
Gedigen erfarenhet inom vårdinformatik, inklusive standarder som HL7, samt kännedom om svenska vårdinformationsmodeller och regelverk.
Meriterande erfarenheter
Användning av mappningsverktyg såsom Altova Mapforce för datakonvertering och transformering.
Utveckling och integration av REST- och SOAP-baserade API:er.
Medverkan i komplexa projekt inom hälso- och sjukvårdssektorn, både på regional och nationell nivå.
Erfarenhet av verktyg för loggning och övervakning, såsom Grafana och LOKI, inom distribuerade miljöer.
Sammanfattning
Rollen som konsult har omfattat både strategiskt och operativt ansvar inom systemintegration, ofta i miljöer med höga krav på säkerhet, interoperabilitet och standardisering. Konsulten har erfarenhet av att arbeta nära verksamheten samt med teknikleverantörer för att säkerställa hållbara och framtidssäkra lösningar.
Ytterligare information
Start: 2025-09-01 Varaktighet: Långtidsuppdrag med möjlighet till förlängning Arbetssätt: På plats (Göteborg) Språk: Svenska Omfattning: 100% Ansök idag och bli en del av Aveers växande teknikteam. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ecareer AB
(org.nr 559162-9901), http://www.ecareer.se Arbetsplats
ecareer Kontakt
Keerthi Veeraraghavan keerthi@aveer.se Jobbnummer
9450557