Integration Developer till Högteknologiskt Bolag

Vill du vara länken mellan AI och affärssystem och arbeta på ett högteknologiskt bolag som gör skillnad på riktigt. Då kan det här vara rollen för dig. Sök idag då urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN:
Som Integration Developer hos vår kund blir du länken mellan deras affärssystem och AI-plattform. Du kommer att designa och underhålla säkra, skalbara kopplingar som integrerar deras Large Language Model (LLM)-tjänster med viktiga verktyg såsom Dynamics 365, SharePoint Online, Teams, Fabric och Power Platform. På så sätt möjliggör du verkligt användbar AI över hela organisationen. Om du trivs med att lösa komplexa data- och API-utmaningar inom Microsofts molnekosystem placerar denna roll dig i hjärtat av innovation och digital transformation.
I rollen kommer du bland annat:
Designa och bygga robusta integrationer mellan Azure AI-tjänster och företagsystem (CRM, HR, ERP, IoT)
Skapa återanvändbara API:er, plugins och Power Automate-kopplingar för att låta AI-agenter utföra affärsflöden
Utveckla Logic Apps, webhooks och middleware med Azure Functions, API Management och Service Bus
Implementera säker dataåtkomst med Managed Identities, Entra ID och rollbaserad åtkomstkontroll
Övervaka integrationsprestanda med Azure Monitor, Application Insights och Log Analytics
Samarbeta nära Python- och UX-team för att exponera function-calling endpoints för AI-funktioner
VI SÖKER DIG SOM: Har en master- eller kandidatexamen i datavetenskap
Har minst 4 års erfarenhet av Azure integrationstjänster (API Management, Logic Apps, Functions, Service Bus)
Har god kunskap i C#, Python eller Node.js för backend/middleware-utveckling
Har praktisk erfarenhet av Microsoft Graph API, Dynamics 365 API:er eller SharePoint REST API:er
Har kännedom om Power Platform (Power Automate, Power Apps) för automatisering av arbetsflöden
Har stark förståelse för REST / GraphQL API-standarder, autentisering och datasäkerhet
Har erfarenhet av integrationer i företagsmiljöer och förändringshantering
För att du ska trivas i rollen ser vi gärna att du är självgående, har ett logiskt tänkande och vågar uttrycka dina åsikter.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO: Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Johanna Nilsson
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
