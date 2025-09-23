Instruktör till Bevakningen på Ringhals!
2025-09-23
Företagsbeskrivning
Ringhals AB ingår i Vattenfallkoncernen och är Nordens största kraftverk. Vi har över 40 års erfarenhet av elproduktion och står nu inför nya utmaningar av olika slag som kräver säkerhetsmedvetande och nytänkande. Ringhals ligger på västkusten i Varbergs kommun, sex mil söder om Göteborg.
Vår medarbetarkultur präglas av kompetens, kunnande och positiva människor som vill dela med sig av sina kunskaper. På Ringhals arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och vårt arbetssätt för att kunna nå de krav som kunder och omvärld ställer på oss, varför vi ser individens utveckling som en stor del av företagets framtid. Hos oss erbjuds du personlig utveckling på en arbetsplats med många möjligheter.
Läs gärna mer om vår verksamhet https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/ringhals
Om rollen
Vill du bidra till trygghet och säkerhet i en samhällsviktig verksamhet - och samtidigt vara med och utbilda framtidens skyddspersonal?
Nu har du möjlighet att göra det hos oss på Ringhals. Vi arbetar tillsammans för en fossilfri framtid. För att nå vårt mål behöver vi engagerade medarbetare som vill arbeta hos en av Sveriges största elproducenter och samtidigt bidra till ett bättre klimat på vår planet.
Om oss
Nu söker vi en Instruktör till gruppen tillträde och bevakningsstöd på Ringhals. Gruppen tillträde och bevakningsstöd ansvarar för det fysiska skyddet på Ringhals och har uppdraget att stötta de båda grupperingarna Operativ bevakning och Tillträde som ansvarar för kartläggning/utredningsarbete samt utveckling av arbetssätt och verksamhet.
Vi söker nu en Instruktör- en nyckelperson som kommer att stötta vår utbildningsverksamhet och bidra till att höja kompetensen inom fysiskt skydd.
Om rollen
Du kommer att vara en viktig del av vår bevakningsenhet och arbeta nära vår nya Utbildnings- och övningssamordnare, samt stötta den nystartade gruppen Service bevakning. Rollen innebär både planering och genomförande av utbildningar, samt aktivt deltagande i övningar och samverkan med andra grupper.
Exempel på arbetsuppgifter:
Planera och hålla interna utbildningar
Stötta utbildningssamordnaren i planering, genomförande och utveckling av utbildningar och övningar
Delta i övningar och bidra med expertis kring vad som behöver tränas
Koordinera utbildningsinsatser och följa upp leverantörskontrakt
Bidra till utveckling av arbetssätt inom bevakning och fysisk säkerhet
Ta fram och administrera utbildning
Du kommer att arbeta både administrativt och praktiskt
Kravspecifikation
Om dig
Du är en person som gillar att ha ordning och reda, är trygg i din roll och har ett pedagogiskt förhållningssätt. Du trivs med att bidra till utveckling och ser möjligheter i att forma en ny roll med stor potential. Du är social och motiveras av resultat genom samarbete och samverkan. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmågan att planera och strukturera ditt arbete.
Vi söker dig som har erfarenhet från bevakning eller säkerhetsarbete - gärna med bakgrund från t.ex. militär, polis eller annan liknande verksamhet.
Vi tror att du har:
Gymnasial eller eftergymnasial utbildning inom relevant område. Du kan även förvärvat motsvarande kunskaper via arbetslivserfarenhet
Tidigare erfarenhet av att arbeta med utbildning
Erfarenhet av fordonssök, personsök eller vapenhantering är meriterande
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och på engelska
God kommunikationsförmåga och lätt för att skapa kontakt
Mycket god administrativ förmåga
Ytterligare information
Vi erbjuder
För att nå våra strategiska mål utvecklar vi ständigt våra medarbetare för att se till att alla anställda är rustade på bästa sätt för sina uppgifter och ansvarsområden, både nu och i framtiden. Vattenfall och Ringhals är en trygg arbetsgivare som tar ansvar och lyssnar på sina medarbetares behov. Ringhals erbjuder flertalet internutbildningar där du kommer kunna vidareutveckla dig och skapa den spetskompetens som krävs inom just ditt område. Det är enbart du själv som sätter gränsen för dina möjligheter att utvecklas inom organisationen. Vi har en hel del personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera.
Placeringsort: Ringhals
Vid frågor om tjänsten hör av dig till Rekryterande chef Christoffer Therén 070-2369623
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Lina Friberg lina.friberg@vattenfall.com
Fackliga representanter: Patrik Andersson- Akademikerna, Jonas Eriksson - Unionen, Anders Karlsson - Ledarna, Alexander Johnsson - SEKO. Samtliga nås på 0340-66 70 00.
Ansökan: Välkommen med din ansökan senast 12/10. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Du söker jobbet genom att svara på några urvalsfrågor samt bifogar ditt CV, inget personligt brev. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Vi ser fram emot din ansökan!
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
432 30 VARBERG
