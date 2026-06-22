Instruktör
Räddningstjänsten Sydost / Pedagogjobb / Nybro Visa alla pedagogjobb i Nybro
2026-06-22
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Räddningstjänsten Sydost är från och med 2023-01-01 ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten för cirka 180 000 invånare i Borgholms, Emmaboda, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamns och Torsås kommuner.
Här arbetar 560 medarbetare varav 370 är RIB-anställda. Vår verksamhet utgår från 22 RIB- stationer och fyra heltidsstationer. Vårt uppdrag är i huvudsak att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, samt egendom och miljö. Vårt arbete styrs från den politiska direktionen, som beslutar om budget, mål och principiella myndighetsärenden. Vår värdegrund tar avstamp i våra invånare, oss som arbetsgivare, samt våra medarbetare.
Nu söker Intern utbildning en instruktör till distrikt 2 som innefattar stationerna i Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner.
Som instruktör på Intern utbildning får du en tjänst med stort egenansvar och goda möjligheter att påverka din arbetsdag. Flexibel arbetstid bidrar till en bra balans mellan arbete och privatliv.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Du kommer att jobba med internutbildning, övning och utveckling. Det kommer vara mycket fokus på att jobba i systemet Daedalos och med övningsmodulen Säkra brandmän.
Du kommer att ha flera projekt i gång samtidigt och du stöttar dina kollegor i andra distrikt. Du har på så sätt hela RTSO som tjänstgöringsområde, även om distrikt 2 är ditt ansvarsområde.
Tjänsten är en dagtidstjänst och tjänstgöringsorten är södra delen av förbundet beroende på din bostadsort.
Intern utbildning verkar i hela RTSO och resor till olika delar av förbundet kommer att ske.
Viss arbetstid på kvällar och helger kan förekomma.
Förekommande arbetsuppgifter: skapa och administrera övningsscheman, uppdatera och utveckla övningar, introduktionsutbildning operativ personal, handledare GRIB, organisera övningsteam, planering av logistik, utbilda civila resursgrupper, förbereda övningar mm.
Organisatoriskt hamnar tjänsten under enhetschef Operativ planering och utveckling och du kommer att arbetsledas av samordnare övning/utveckling.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som genomgått SMO/Brandman heltidsutbildning. Har du annan utbildning inom räddningstjänst och andra kompetenser som är lämpliga för tjänsten kommer det också vägas in i bedömningen. Exempel på annan kompetens är genomförd GRIB-utbildning, tillsammans med minst 5 års erfarenhet från operativ räddningstjänst.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
God kommunikationsförmåga
God datavana
Körkort lägst B, C ses som meriterande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331955". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Räddningstjänsten Sydost
(org.nr 222000-3301)
Räddningstjänsten Sydost Box 150 (visa karta
)
391 21 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Räddningstjänsten Sydost Kontakt
Enhetschef
Jan Karlsson jan.karlsson@rtso.se 072 463 34 94 Jobbnummer
9973205