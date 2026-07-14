Institutionstekniker, Core Facilities
Göteborgs Universitet (GU) / Djuruppfödarjobb / Göteborg Visa alla djuruppfödarjobb i Göteborg
2026-07-14
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Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid. Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Introtext:
Core Facilities, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, söker Institutionstekniker /Djurvårdare till avdelningen för Experimentell Biomedicin (EBM).
Core Facilities är en öppen universitetsgemensam forskningsinfrastruktur för forskning inom Life Science. Vi finns på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och erbjuder tillgång till några av Sveriges mest avancerade tekniker och analysverktyg för forskning inom till exempel medicin, biomedicin och kliniska studier.
Experimentell Biomedicin (EBM) är en multifunktionell forskningsfacilitet inom Core Facilities som erbjuder infrastruktur, expertkunskap och utbildning för forskning som involverar djurförsök. EBM är också ett nationellt färdighetscenter och har även en MRI-avbildningsfacilitet. Djurens välfärd liksom 3R-principerna (Replace, Refine och Reduce) är integrerade i alla delar av EBM:s verksamhet och policy.
Har du ett intresse av naturvetenskap och djur och vill kombinera det med ett brett uppdrag för att stötta forskning som gör nytta för samhälle och patienter?
Vi söker nu en erfaren institutionstekniker, djurvårdare, till EBM som med kvalitetsmedvetenhet i fokus vill arbeta med oss och driva utvecklingen av forskningsstödet framåt!
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Arbetsuppgifter
Djurskötsel, tillsyn, materialhantering, dokumentation samt upprätthållande av register och rutiner. Studiesupport inom forskningen samt arbete med utveckling och implementering av 3R-principerna i verksamheten.
Kvalifikationer
Du har godkänd utbildning i försöksdjursvetenskap (LAS-kurs) eller godkänd gymnasiekurs Djur för forskningsändamål (DJFDJU0), samt mer än ett års erfarenhet (heltid) av djurrumsarbete i en försöksdjursanläggning. Du har förmåga att självständigt ansvara för och utföra samtliga arbetsuppgifter som är kopplade till djurrumsarbete och har praktisk erfarenhet inom studiesupport.
Vi söker dig med en positiv inställning som tar ansvar och strävar efter att uppnå gemensamma mål med högsta kvalitet.
Som person är du flexibel, samarbetar bra med dina arbetskamrater och bidrar till god stämning i gruppen.
Du trivs bra med att arbeta både i grupp och självständigt.
Du har god kommunikationsförmåga, både i tal och skrift, på svenska och engelska då dessa båda språk talas bland kollegor och forskare.
Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, 100 %, placerad vid EBM inom Core Facilities, Göteborgs universitet. Sex månaders provanställningsperiod kan komma att tillämpas. Viss helgtjänstgöring kan förekomma. Anställningsstart 1 september.
Tillsättningsförfarande
Sökande kommer att utvärderas utifrån bifogade handlingar, intervjuer och referenser. Särskild vikt läggs vid personlig lämplighet.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Anne Edenro, enhetschef mailto:anne.edenro@gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/jobba-hos-oss/sa-blir-du-en-av-oss#kollektivavtal-och-fackliga-foretradare
Ansökan
Ansök genom att skicka in en elektronisk ansökan vilken ska innehålla:
• ett personligt brev med beskrivning av varför du söker tjänsten
• ditt fullständiga CV
• referenser
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-08-04
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), https://www.gu.se/
413 90 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Universitet (GU) Jobbnummer
10002618