Installatör till Elon, Johanssons Mekaniska
Wikan Personal AB / Installationselektrikerjobb / Eksjö Visa alla installationselektrikerjobb i Eksjö
2025-12-11
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Eksjö
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Sävsjö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-11Om företaget
Välkommen hem till Elon! Vi finns i de nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Elon är numera både Sveriges och Nordens största butikskedja för hemelektronik och vitvaror, med över 400 butiker bara i Sverige. Elon är en kedja bestående av fria fackhandlare och i din lokala Elon-butik möts du av kompetent personal. Butiken kan också vara behjälplig med bortforsling av din gamla vitvara och hjälpa till med installation av den nya produkten. Vårt fokus ligger på produkter för hemmet - vitvaror och andra hushållsprodukter. Vi söker nu en installatör som trivs i en grupp där samarbete och flexibilitet står i fokus.
I denna tjänst utgår man från vår butik i EksjöArbetsuppgifter
I den här rollen kommer du att vara ansvarig för att installera olika typer av vitvaror samt ljud- och bildprodukter hos våra kunder i Vetlanda/Eksjö med omnejd. Det innebär att du följer tillverkarens riktlinjer och branschstandarder för att säkerställa korrekt installation. Utöver installationsarbetet kommer du även, vid behov, arbeta i butiken där du ger kunderna rådgivning samt hanterar diverse uppgifter i butiksmiljön. Du tar även emot leveranser på lagret samt utför viss service och underhåll av vitvaror.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi ser gärna att du har erfarenhet av installation, men det är inte ett krav då Elon erbjuder interna utbildningar för att förse dig med nödvändig kompetens. Dock krävs det kunskaper inom el och ett tekniskt intresse. Som vitvaruinstallatör behöver du vara praktiskt lagd, i god fysisk form för att klara tunga lyft och ha förmågan att lösa problem effektivt. Du är en person som värderar god service, trivs i kundmötet och gillar att hantera varierande arbetsuppgifter.
Information och kontakt
Arbetstiderna för vardagar är 09.00-18.00, samt vissa lördagar 10.00-14.00. Vid arbete på lördagen är du ledig en vardag i veckan. Tjänsten kommer att tillsättas i mars 2026.
I denna rekrytering samarbetar Elon med Wikan Personal som sköter rekryteringsprocessen. Vid frågor, kontakta Frida Svensson 0383-41 00 42. Sista ansökningsdag är 11 januari. Välkommen med din ansökan redan idag!
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13923". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wikan Personal Höglandet AB Kontakt
Frida Svensson frida@wikan.se 0383-41 00 42 Jobbnummer
9639842