Installationsmontör till Saab
Skill Rekrytering & Bemanning AB / Montörsjobb / Halmstad
2025-08-20
eller i hela Sverige
Publiceringsdatum2025-08-20Om företaget
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25,500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige, men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Arbetsuppgifter
Du kommer att bli en del av et produktionsteam som ansvarar för slutmontering och kontroll av leveransprodukter för Saabs olika radarsystem.
På Saab Surveillance produceras och servas världsledande radarsystem för avancerad radar. Arbetet är slutfasen på en längre förädling där du monterar, delprovar och slutligen installerar produkterna inför överlämning till kundprojekt.
Produktionsenheten System Assembly ansvarar för:
Montering, installation, tillverkning och en del elektrisk mätning av antenner, delsystem och radarsystem
Reparationer/uppgraderingar och slutinstallation hos kunder över hela världen
Kundreparationer av delsystem och antenner Profil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av montering. Dina personliga egenskaper är viktiga och vi ställer stora krav på samarbetsförmåga då arbetet bedrivs i teamform, där vi alla tar ansvar för kvalité och leverans. Du har förmåga att hantera ständiga förändringar i flödet och har lätt att kommunicera. Vidare har du ett öga för detaljer och är noggrann i ditt arbetssätt.
Vi ser gärna att du har en teknisk utbildning eller erfarenhet av avancerad montering/förbindning. Erfarenhet av komposit-tillverkning/bearbetning är meriterande. Du behärskar engelska i tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande
SAAB samarbetar med Skill i denna rekrytering och tjänsten är ett konsultuppdrag där du initialt blir anställd av Skill med goda möjligheter för övergång. Planerad start för tjänsten är enligt överenskommelse.
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Har du frågor angående tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Andrea Dalen via mail andrea.dalen@skill.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556685-8618), https://skill.se/ Kontakt
Andrea Dalen andrea.dalen@skill.se Jobbnummer
9468309