Installationselektriker - El & Ljusdesign
Vi söker en självgående elektriker
På El & Ljusdesign har vi högt ställda krav på professionalism och kvalitet i allt vi gör. Våra kunder är bland annat fastighetsbolag, byggföretag, projektledningsföretag och butiker.
Vi förstår att vår framgång vilar på våra medarbetare, och därför sätter vi våra medarbetares välmående och utveckling i första rummet.
Hos oss blir du del av ett team där samarbete, respekt och stöd är grundläggande. Våra medarbetare delar en passion för teknik och innovation, vilket skapar en inspirerande arbetsmiljö. Vi har roligt på jobbet och firar våra framgångar tillsammans!
På El & Ljusdesign får du inte bara en konkurrenskraftig lön, fantastiska kollegor och varierande arbetsuppgifter, utan också möjligheter till personlig och professionell utveckling. Vi uppmuntrar och stödjer kontinuerligt lärande för att du ska kunna växa tillsammans med företaget.
Vi samarbetar tätt med våra systerbolag Modern Styrteknik och Configra.
Vem är du?
Du som söker är utbildad och certifierad elektriker med ett par års erfarenhet som elektriker där du haft en variation i dina arbetsuppgifter. Har du dessutom erfarenhet som ledande montör och hållit i egna projekt är det en extra merit.
Noggrann, ordningsam, lösningsorienterad och flexibel är andra grundfaktorer som vi ser som en självklarhet.
Vi söker dig som
Är utbildad och certifierad elektriker med minst 3 års erfarenhet
Behärskar svenska i tal och skrift
Är självgående, noggrann och lösningsorienterad
Meriterande: Erfarenhet som ledande montör eller projektansvarig
El & Ljusdesign erbjuder:
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse.
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och privat sjukvårdsförsäkring.
En trygg anställning i ett företag som satsar på sina medarbetare.
Bakgrundskontroll genomförs före anställning.
Rekryteringen sker via Jobwise, men du blir anställd direkt hos El & Ljusdesign. Urval sker löpande - välkommen med din ansökan redan idag!
Om Jobwise
Vi tror att ledarskap är kärnan i att attrahera, behålla och noggrant vårda begåvade individer. Att avancera i våra rekryteringsprocesser ger dig möjlighet att ta ditt nästa karriärkliv i en utvecklande miljö där vi, som rekryteringsföretag, ger chefer och ledare insikter för en effektiv onboarding och värdefulla verktyg för arbetstagarens långsiktighet. Därav blir omsorgsfulla samarbeten med duktiga ledare nyckeln till din, vår partners och vår framgång.
Med denna filosofi och metodik, erbjuder vi de optimala förutsättningarna för din framgång och utveckling. Vi fokuserar inte enbart på rekrytering av kompetens, utan även på att skapa rätt villkor när våra kandidater tar nästa karriärsteg och hittar den nivå som ger nya anställda känslan av att hela tiden utvecklas. Så ansöker du
